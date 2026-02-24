Lleno, drama… ¡Y ‘zarpazo’ de Tigres a Borregos!

El clásico regio estudiantil universitario respondió a la expectativa. Con volteretas, fricciones, reclamos arbitrales y un Gimnasio Luis Eugenio Todd en Ciudad Universitaria a su máxima capacidad, Tigres de la UANL derrotó 78-74 a los Borregos Salvajes del ITESM en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos.

La quinteta del Tecnológico de Monterrey, que vistió de negro pese a su tradicional color en azul y blanco, tuvo un arranque complicado. A cinco minutos del primer cuarto caía 14-7 y al cierre del periodo la diferencia se mantenía a favor de los felinos por 22-14.

En el segundo cuarto, el encuentro tomó ritmo de batalla. Tigres conservó una ventaja parcial de seis unidades (por 28-22), pero la reacción “lanuda” llegó antes del descanso. Con encestes de media distancia y mayor agresividad ofensiva, Borregos le dio la vuelta al marcador y se fue al medio tiempo arriba por 38-37.

El tercer periodo confirmó la intensidad del choque. Tigres enfrentó dificultades y a mitad del cuarto ya perdía por 51-48. La voltereta se consolidó al cierre del episodio, cuando Borregos tomó ventaja de 62-60.

En el último cuarto, el dramatismo se apoderó del recinto. Tigres empató a 66 puntos a cinco minutos del final y, cuando el control parecía inclinarse del lado visitante, una clavada de Patricio Ugalde reanimó a la afición local.

Posteriormente, Julio Rodríguez capitalizó desde la línea de tiros libres y, más tarde, Julio César Rodríguez encestó un triple decisivo que aseguró una ventaja definitiva.

El marcador final fue 78-74 a favor de los felinos.

René Ramos lideró la ofensiva de Tigres con 23 puntos, seguido por Karol Cruz con 12. Por Borregos, Carlos Uranga sumó 16 unidades y Jorge Domínguez agregó otras 15.

Desde el banquillo, los relevos de Borregos aportaron 34 puntos, mientras que la banca de Tigres contribuyó con 26.

El encuentro, marcado por ajustes tácticos y constantes reclamaciones a los oficiales, se extendió durante dos horas y 12 minutos.

El duelo se disputó el sábado pasado como parte del calendario de la División I del baloncesto estudiantil nacional.

Comentarios