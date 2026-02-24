Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_12_52_AM_25a42556ef
Deportes

Lleno, drama… ¡Y ‘zarpazo’ de Tigres a Borregos!

En duelo de volteretas, Tigres vence 78-74 en el clásico regio estudiantil a Borregos Monterrey en la División I de la Asociación de Basquetbol Estudiantil

  • 24
  • Febrero
    2026

El clásico regio estudiantil universitario respondió a la expectativa. Con volteretas, fricciones, reclamos arbitrales y un Gimnasio Luis Eugenio Todd en Ciudad Universitaria a su máxima capacidad, Tigres de la UANL derrotó 78-74 a los Borregos Salvajes del ITESM en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos.

La quinteta del Tecnológico de Monterrey, que vistió de negro pese a su tradicional color en azul y blanco, tuvo un arranque complicado. A cinco minutos del primer cuarto caía 14-7 y al cierre del periodo la diferencia se mantenía a favor de los felinos por 22-14.

En el segundo cuarto, el encuentro tomó ritmo de batalla. Tigres conservó una ventaja parcial de seis unidades (por 28-22), pero la reacción “lanuda” llegó antes del descanso. Con encestes de media distancia y mayor agresividad ofensiva, Borregos le dio la vuelta al marcador y se fue al medio tiempo arriba por 38-37.

El tercer periodo confirmó la intensidad del choque. Tigres enfrentó dificultades y a mitad del cuarto ya perdía por 51-48. La voltereta se consolidó al cierre del episodio, cuando Borregos tomó ventaja de 62-60.

En el último cuarto, el dramatismo se apoderó del recinto. Tigres empató a 66 puntos a cinco minutos del final y, cuando el control parecía inclinarse del lado visitante, una clavada de Patricio Ugalde reanimó a la afición local.

Posteriormente, Julio Rodríguez capitalizó desde la línea de tiros libres y, más tarde, Julio César Rodríguez encestó un triple decisivo que aseguró una ventaja definitiva.

El marcador final fue 78-74 a favor de los felinos.

René Ramos lideró la ofensiva de Tigres con 23 puntos, seguido por Karol Cruz con 12. Por Borregos, Carlos Uranga sumó 16 unidades y Jorge Domínguez agregó otras 15.

Desde el banquillo, los relevos de Borregos aportaron 34 puntos, mientras que la banca de Tigres contribuyó con 26.

El encuentro, marcado por ajustes tácticos y constantes reclamaciones a los oficiales, se extendió durante dos horas y 12 minutos.

El duelo se disputó el sábado pasado como parte del calendario de la División I del baloncesto estudiantil nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Tigres_Brunetta_2ee857b418
Tigres y Toluca aburren en el Uni, donde no cayó el gol
Whats_App_Image_2026_01_11_at_9_27_01_PM_00746fffce
Tigres inicia el 2026 con triunfo, vence 2-1 a San Luis
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T132440_288_6e8d7bb6b4
Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2570_a564b0b22f
No pueden mover Presupuesto, solo la deuda: Samuel al Congreso
americo_villarreal_dia_bandera_ac58a9040e
Américo Villarreal preside ceremonia del Día de la Bandera
20260224_115338_1596c83fc4
Camioneta sin frenos choca contra casa en Altamira
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×