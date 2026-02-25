Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila

Coahuila registró en 2025 un total de 313 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos, cifra inferior a las 544 detectadas en 2024, de acuerdo con datos de Pemex analizados por el Observatorio Ciudadano IGAVIM en su informe Tomas Clandestinas de Hidrocarburos y Gas LP 2025. La disminución equivale a 42.46%, aunque el fenómeno del huachicoleo mantiene presencia en regiones específicas del estado.

El promedio anual fue de una perforación ilegal cada 27 horas con 59 minutos. Por municipios, Parras concentró 147 casos; General Cepeda, 86; Ramos Arizpe, 54; y San Pedro, 16, demarcaciones atravesadas por ductos estratégicos.

A nivel nacional, se contabilizaron 9,366 tomas clandestinas en 2025, una baja de 10.25% frente al año previo. Sin embargo, municipios como Degollado encabezaron la incidencia con 676 casos, lo que refleja que el problema persiste en distintas regiones del país.

El robo en cifras

313 tomas clandestinas en Coahuila en 2025

Reducción de 42.46% respecto a 2024

Una perforación cada 27 horas en promedio

Parras, el municipio con más casos

9,366 tomas detectadas a nivel nacional

