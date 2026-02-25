Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_25_at_1_52_37_AM_1846a200f7
Coahuila

Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila

En 2025 se detectaron 313 perforaciones ilegales, una caída de 42.46%, aunque el delito se mantiene activo en municipios clave del estado

  • 25
  • Febrero
    2026

Coahuila registró en 2025 un total de 313 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos, cifra inferior a las 544 detectadas en 2024, de acuerdo con datos de Pemex analizados por el Observatorio Ciudadano IGAVIM en su informe Tomas Clandestinas de Hidrocarburos y Gas LP 2025. La disminución equivale a 42.46%, aunque el fenómeno del huachicoleo mantiene presencia en regiones específicas del estado.

El promedio anual fue de una perforación ilegal cada 27 horas con 59 minutos. Por municipios, Parras concentró 147 casos; General Cepeda, 86; Ramos Arizpe, 54; y San Pedro, 16, demarcaciones atravesadas por ductos estratégicos.

A nivel nacional, se contabilizaron 9,366 tomas clandestinas en 2025, una baja de 10.25% frente al año previo. Sin embargo, municipios como Degollado encabezaron la incidencia con 676 casos, lo que refleja que el problema persiste en distintas regiones del país.

El robo en cifras

  • 313 tomas clandestinas en Coahuila en 2025
  • Reducción de 42.46% respecto a 2024
  • Una perforación cada 27 horas en promedio
  • Parras, el municipio con más casos
  • 9,366 tomas detectadas a nivel nacional

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6406_32bcac706c
Sorprende nacimiento en ruta de sierra de Arteaga hacia Saltillo
IMG_0068_6160f55212
Coahuila abre bolsa de apoyos para jóvenes con becas y créditos
gobernador_junto_tereso_medina_c0fa994ab6
Coahuila gana peso en el sindicalismo nacional
publicidad

Últimas Noticias

HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'
IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×