Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila
En 2025 se detectaron 313 perforaciones ilegales, una caída de 42.46%, aunque el delito se mantiene activo en municipios clave del estado
Coahuila registró en 2025 un total de 313 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos, cifra inferior a las 544 detectadas en 2024, de acuerdo con datos de Pemex analizados por el Observatorio Ciudadano IGAVIM en su informe Tomas Clandestinas de Hidrocarburos y Gas LP 2025. La disminución equivale a 42.46%, aunque el fenómeno del huachicoleo mantiene presencia en regiones específicas del estado.
El promedio anual fue de una perforación ilegal cada 27 horas con 59 minutos. Por municipios, Parras concentró 147 casos; General Cepeda, 86; Ramos Arizpe, 54; y San Pedro, 16, demarcaciones atravesadas por ductos estratégicos.
A nivel nacional, se contabilizaron 9,366 tomas clandestinas en 2025, una baja de 10.25% frente al año previo. Sin embargo, municipios como Degollado encabezaron la incidencia con 676 casos, lo que refleja que el problema persiste en distintas regiones del país.
El robo en cifras
- 313 tomas clandestinas en Coahuila en 2025
- Reducción de 42.46% respecto a 2024
- Una perforación cada 27 horas en promedio
- Parras, el municipio con más casos
- 9,366 tomas detectadas a nivel nacional
