Cerrar X
deportes_tigres_america_a9f27b2516
Deportes

¡Clásico! El Tigres vs América ya es un duelo de alta rivalidad

Los felinos y los de Coapa se han visto la cara en diferentes torneos, a nivel nacional e internacional, al grado de disputar finales en varios de ellos

  • 13
  • Agosto
    2025

Este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, no solo veremos el juego Tigres vs. América de la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… también apreciaremos un Clásico.

Y es que ambos clubes se han enfrentado en diferentes competencias oficiales, ya sea a nivel nacional e internacional, y en varias de ellas —incluso— han disputado batallas por el título.

Los de la UANL y los azulcremas han protagonizado encuentros en Liga MX, en fase regular y Liguilla, también en la Concachampions, Copa MX (anteriormente llamada Copa México), Leagues Cup, Campeón de Campeones, SuperCopa MX, Interliga y hasta en la E-Liga MX, que fue un certamen de videojuegos.

Y en todas estas competencias, los felinos y los de Coapa han protagonizado desafíos interesantes y espectaculares... Algo que se espera ver este sábado en El Volcán.

Ambos equipos registran 11 victorias en sus duelos en "El Volcán", en la era de los torneos cortos de la Liga MX, en fase regular y Liguilla, de 1997 a la fecha.

Ficha

Fútbol
Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 5
Tigres vs. América
Estadio Universitario
19:00 horas
Azteca 7

Entérate

Estos son los torneos oficiales en los que se han enfrentado Tigres y América a lo largo de la historia:

Liga MX (Fase regular y Liguilla)
Concachampions
Copa MX (o Copa México)
Leagues Cup
Campeón de Campeones
Supercopa MX
Interliga
E-Liga


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

karol_g_brasil_a0916d0ebd
Anuncia NFL show de Karol G en YouTube desde Brasil
Whats_App_Image_2025_08_13_at_12_13_51_AM_ddfde67804
Día del Zurdo con leyendas del deporte que hicieron historia
EH_CONTEXTO_5f0873fd1f
Atlas anuncia el regreso de Diego Cocca como Director Técnico
publicidad

Últimas Noticias

Corte_surcoreana_rechaza_demanda_de_copyright_por_Baby_Shark_75b4142e96
Corte surcoreana rechaza demanda de copyright por 'Baby Shark'
AP_25226333176146_e353b18a83
Putin elogia esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto
mexico_turismo_15df170121
México supera 47 millones de visitantes en 2025: Sectur
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×