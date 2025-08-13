¡Clásico! El Tigres vs América ya es un duelo de alta rivalidad
Los felinos y los de Coapa se han visto la cara en diferentes torneos, a nivel nacional e internacional, al grado de disputar finales en varios de ellos
Este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, no solo veremos el juego Tigres vs. América de la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… también apreciaremos un Clásico.
Y es que ambos clubes se han enfrentado en diferentes competencias oficiales, ya sea a nivel nacional e internacional, y en varias de ellas —incluso— han disputado batallas por el título.
Los de la UANL y los azulcremas han protagonizado encuentros en Liga MX, en fase regular y Liguilla, también en la Concachampions, Copa MX (anteriormente llamada Copa México), Leagues Cup, Campeón de Campeones, SuperCopa MX, Interliga y hasta en la E-Liga MX, que fue un certamen de videojuegos.
Y en todas estas competencias, los felinos y los de Coapa han protagonizado desafíos interesantes y espectaculares... Algo que se espera ver este sábado en El Volcán.
Ambos equipos registran 11 victorias en sus duelos en "El Volcán", en la era de los torneos cortos de la Liga MX, en fase regular y Liguilla, de 1997 a la fecha.
Ficha
Fútbol
Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 5
Tigres vs. América
Estadio Universitario
19:00 horas
Azteca 7
Entérate
Estos son los torneos oficiales en los que se han enfrentado Tigres y América a lo largo de la historia:
Liga MX (Fase regular y Liguilla)
Concachampions
Copa MX (o Copa México)
Leagues Cup
Campeón de Campeones
Supercopa MX
Interliga
E-Liga
