¡Clásico! El Tigres vs América ya es un duelo de alta rivalidad

Este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, no solo veremos el juego Tigres vs. América de la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… también apreciaremos un Clásico.

Y es que ambos clubes se han enfrentado en diferentes competencias oficiales, ya sea a nivel nacional e internacional, y en varias de ellas —incluso— han disputado batallas por el título.

Los de la UANL y los azulcremas han protagonizado encuentros en Liga MX, en fase regular y Liguilla, también en la Concachampions, Copa MX (anteriormente llamada Copa México), Leagues Cup, Campeón de Campeones, SuperCopa MX, Interliga y hasta en la E-Liga MX, que fue un certamen de videojuegos.

Y en todas estas competencias, los felinos y los de Coapa han protagonizado desafíos interesantes y espectaculares... Algo que se espera ver este sábado en El Volcán.

Ambos equipos registran 11 victorias en sus duelos en "El Volcán", en la era de los torneos cortos de la Liga MX, en fase regular y Liguilla, de 1997 a la fecha.

Ficha

Fútbol

Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 5

Tigres vs. América

Estadio Universitario

19:00 horas

Azteca 7

Entérate

Estos son los torneos oficiales en los que se han enfrentado Tigres y América a lo largo de la historia:

Liga MX (Fase regular y Liguilla)

Concachampions

Copa MX (o Copa México)

Leagues Cup

Campeón de Campeones

Supercopa MX

Interliga

E-Liga

Comentarios