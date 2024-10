Clásico Regio, 'el más lindo que he vivido': Héctor Moreno

“Justo lo comentaba, me hicieron la pregunta cuando llegué hace tres años. Con cual clásico lo compararía, no tenía la experiencia, siempre hablé de los que me había tocado vivir, el Lazio-Roma, Espanyol-Barcelona, PSV-Ajax y lo ponía a la par a todos. Pero una vez estando acá, viviendo lo que se vive, en el entorno, en lo que es la gente, lo que es el aficionado, la forma en que lo disfrutan, lo sufren y todo ese tipo de emociones que pasan en este partido, yo creo que para mí es el más lindo que me ha tocado vivir. Cada vez me considero más de este equipo, de esta institución y deseo simple y sencillamente que nos vaya bien.”