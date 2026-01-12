Podcast
Nuevo León

Socorre Protección Civil a 345 personas por frío

La corporación estatal, en coordinación con sus símiles municipales, recorrió el área metropolitana e instaló puntos fijos en zonas con población vulnerable

  • 12
  • Enero
    2026

Durante el Operativo Carrusel por las bajas temperaturas de la mañana de este lunes, Protección Civil de Nuevo León socorrió a más de 300 personas con bebidas calientes y cobijo. 

La corporación estatal, en coordinación con sus símiles municipales, recorrió el área metropolitana e instaló puntos fijos en zonas con población vulnerable. 

Para las 6:00 horas, por ejemplo, rescatistas se desplegaron a la avenida Pino Suárez de Monterrey, al exterior del Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

frio-protecion-civil.jpeg

Personas en situación de calle y familiares de pacientes que pasaron la noche a la intemperie esperando noticias de sus seres queridos recibieron los apoyos.

Chocolate, colchas y pan fueron repartidos por la corporación, mientras que la Secretaría de Inclusión e Igualdad entregó bolsas para dormir. 

También se les recomendaba a la ciudadanía aceptar el traslado a alguno de los albergues, efectuándose así al menos uno durante el operativo.

En total, informó Protección Civil, se atendió a 345 personas. 120 litros de chocolate caliente fueron servidos y 295 cobijas se regalaron.

 

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
