Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T135419_036_90247be86f
Deportes

Clavadista pierde celular en Desfile Militar; ofrece recompensa

Juan Olvera, reconocido deportista pierde su celular antes del evento del 16 de septiembre cuando lo utilizó tras caer en bache

  • 16
  • Septiembre
    2025

Durante el Desfile Cívico-Militar, una de las participaciones destacadas fue la de los Deportistas Militares de Alto Rendimiento. Sin embargo, el clavadista Juan Celaya ofreció una recompensa por su celular.

El olímpico aseguró que durante el trayecto hacia el desfile, el vehículo en el que viajaban cayó en un bache sobre avenida Añil y Churubusco, lo que les obligó a detenerse para cambiar la llanta.

Después de utilizarlo como linterna, todos los deportistas subieron al vehículo para ontinuar su camino. Dos minutos después de arrancar, el compañero de Osmar Olvera se percató que lo había olvidado en la acera.

A través de las redes personales de Olvera, el clavadista envío el siguiente mensaje:

“Ayuda, para poder contar a esta persona y decirle que haga su buena obra del día, que regrese mi celular (…) ofrecemos una recompensa, quiero tener otra vez los contactos de mi celular y también contactarme con mi familia para que sepan que estoy bien”.

Se presume que quién lo encuentre y lo devuelva, recibirá una recompensa.

Participan en desfile militar como deportistas afiliados al Ejército Mexicano

Para contar con el apoyo en su carrera deportiva, muchos atletas se alistan en las filas del Ejército Mexicano para participar en diversos torneos, además de ser parte de la Delegación Mexicana.

Entre los mexicanos presentes en el evento se observó a la teniente María del Rosario Espinoza y sargento Daniela Souza en Tae Kwon Do; la capitán Alejandra Valencia y la soldado Angela Ruiz en Tiro con arco; la soldado Yareli Acevedo en Ciclismo; la subteniente Joana Jiménez en Natación Artística; además del cabo Randal Williars, y los sargentos Gabriela Agundez y Osmar Olvera.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

21c28364_9041_478d_95c0_280638a25454_1586b1652f
Aprovechan desfile para exigirle al alcalde mejores servicios
servicios_publicos_saltillo1_d319e29cf3
Mantiene Servicios Públicos limpio Saltillo durante festejos
373cf76d_771d_4202_8792_e6e52ffdaa56_4814c7683c
Conmemora 215 aniversario de Independencia con desfile militar
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5905120d3b
Recibe México US$23 millones en remesas con tarjeta FINABIEN
EH_UNA_FOTO_65c1d119b5
Advierte España que no jugaría el Mundial si Israel clasifica
EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×