Clavadista pierde celular en Desfile Militar; ofrece recompensa

Durante el Desfile Cívico-Militar, una de las participaciones destacadas fue la de los Deportistas Militares de Alto Rendimiento. Sin embargo, el clavadista Juan Celaya ofreció una recompensa por su celular.

El olímpico aseguró que durante el trayecto hacia el desfile, el vehículo en el que viajaban cayó en un bache sobre avenida Añil y Churubusco, lo que les obligó a detenerse para cambiar la llanta.

Después de utilizarlo como linterna, todos los deportistas subieron al vehículo para ontinuar su camino. Dos minutos después de arrancar, el compañero de Osmar Olvera se percató que lo había olvidado en la acera.

A través de las redes personales de Olvera, el clavadista envío el siguiente mensaje:

“Ayuda, para poder contar a esta persona y decirle que haga su buena obra del día, que regrese mi celular (…) ofrecemos una recompensa, quiero tener otra vez los contactos de mi celular y también contactarme con mi familia para que sepan que estoy bien”.

Se presume que quién lo encuentre y lo devuelva, recibirá una recompensa.

Participan en desfile militar como deportistas afiliados al Ejército Mexicano

Para contar con el apoyo en su carrera deportiva, muchos atletas se alistan en las filas del Ejército Mexicano para participar en diversos torneos, además de ser parte de la Delegación Mexicana.

Entre los mexicanos presentes en el evento se observó a la teniente María del Rosario Espinoza y sargento Daniela Souza en Tae Kwon Do; la capitán Alejandra Valencia y la soldado Angela Ruiz en Tiro con arco; la soldado Yareli Acevedo en Ciclismo; la subteniente Joana Jiménez en Natación Artística; además del cabo Randal Williars, y los sargentos Gabriela Agundez y Osmar Olvera.