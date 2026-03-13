EUA ofrece hasta US$10 millones por información sobre líder iraní

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como de otros altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad iraní.

El anuncio fue difundido por el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta oficial en la red social X.

“¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos un aviso. Podrías optar a una recompensa”, señala la publicación que incluye fotografías y nombres de diez personas buscadas.

Altos funcionarios en la lista

Entre los señalados también figuran el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad iraníes, además de otros miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según Washington, estas personas “dirigen y controlan varios elementos” de esa fuerza, a la que acusa de planificar y ejecutar actos de terrorismo en diferentes partes del mundo.

El programa estadounidense invitó a posibles informantes a enviar información mediante canales seguros como Tor o Signal, y señaló que quienes aporten datos relevantes podrían ser elegibles para reubicación y recompensa económica.

Cambio de liderazgo en Irán

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero en un atentado con bomba en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, existe incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo dirigente iraní, quien no ha aparecido públicamente desde que tomó el poder.

Su primer mensaje tras asumir el mando fue difundido el jueves a través de la televisión estatal iraní y leído por una presentadora.

El jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró este viernes que el nuevo líder iraní estaría herido y posiblemente desfigurado, aunque no ofreció mayores detalles ni pruebas públicas sobre esa afirmación.

La medida de Washington se produce en medio de la creciente tensión regional tras la ofensiva militar iniciada contra Irán a finales de febrero.

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