Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_28_af1852b723
Internacional

EUA ofrece hasta US$10 millones por información sobre líder iraní

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa por datos que lleven al paradero del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

  • 13
  • Marzo
    2026

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como de otros altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad iraní.

El anuncio fue difundido por el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta oficial en la red social X.

“¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos un aviso. Podrías optar a una recompensa”, señala la publicación que incluye fotografías y nombres de diez personas buscadas.

Altos funcionarios en la lista

Entre los señalados también figuran el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad iraníes, además de otros miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según Washington, estas personas “dirigen y controlan varios elementos” de esa fuerza, a la que acusa de planificar y ejecutar actos de terrorismo en diferentes partes del mundo.

El programa estadounidense invitó a posibles informantes a enviar información mediante canales seguros como Tor o Signal, y señaló que quienes aporten datos relevantes podrían ser elegibles para reubicación y recompensa económica.

Cambio de liderazgo en Irán

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero en un atentado con bomba en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, existe incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo dirigente iraní, quien no ha aparecido públicamente desde que tomó el poder.

EH UNA FOTO (29).jpg

Su primer mensaje tras asumir el mando fue difundido el jueves a través de la televisión estatal iraní y leído por una presentadora.

El jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró este viernes que el nuevo líder iraní estaría herido y posiblemente desfigurado, aunque no ofreció mayores detalles ni pruebas públicas sobre esa afirmación.

La medida de Washington se produce en medio de la creciente tensión regional tras la ofensiva militar iniciada contra Irán a finales de febrero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gobierno_monterrey_eb9ad4e62b
Lanza Monterrey convocatoria 'Mujer que Inspira' 2026
AP_26073153523184_4c5e64ee5e
Estados Unidos avanza a semifinales en Clásico Mundial
7994b1b4_5127_4d2c_a9d1_2824a1abb232_2d11c8dc62
Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'
publicidad

Últimas Noticias

eduardo_capetillo_accidente_b679a195c1
Lalo Capetillo termina en el hospital tras accidente en la nieve
7923fc66819f8fe9c096fe038c8abe50315da392w_c935bbf06f
Isaac del Toro gana etapa reina de Tirreno-Adriático
images_1_41d40983cf
Detienen a exdiputada del PRI por presunta sustracción de menores
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
publicidad
×