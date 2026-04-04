Ataque armado en “La Playita” deja dos policías heridos

Un ataque armado registrado la noche del viernes en el balneario conocido como “La Playita”, a orillas del río Bravo, dejó como saldo dos elementos de la Guardia Estatal lesionados y una patrulla completamente calcinada.

Hechos ocurrieron durante la noche

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:20 horas, cuando se alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la entrada del centro recreativo, ubicado sobre la carretera Ribereña.

Testigos señalaron la presencia de al menos dos vehículos presuntamente blindados, cuyos ocupantes habrían agredido a los elementos de seguridad antes de huir del lugar.

Movilización de autoridades tras el ataque

Tras el ataque, corporaciones de los tres órdenes de gobierno se movilizaron hacia la zona, donde localizaron una unidad oficial incendiada, misma que pertenecía a la Guardia Estatal.

Policías lesionados reciben atención médica

Los policías lesionados fueron identificados como Jonathan “N”, quien presentaba heridas en el pie y esquirlas en la espalda, así como Edgar “N”, con una lesión en el antebrazo derecho.

Ambos fueron trasladados a un hospital privado, donde reciben atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.

Investigación en curso

La zona fue acordonada por autoridades mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ni la Vocería de Seguridad Pública del estado han emitido información oficial sobre lo ocurrido.

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