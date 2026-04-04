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Tamaulipas

Joven muere ahogado en calichera ubicada en Reynosa

Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento

  • 04
  • Abril
    2026

Un joven de 28 años perdió la vida la tarde de este Viernes Santo tras ahogarse en una calichera ubicada al fondo de la colonia Riberas del Carmen, en Reynosa.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, la víctima, identificada como José Antonio, había estado ingiriendo bebidas alcohólicas antes de decidir ingresar al agua, pese a no saber nadar.

En un momento, el joven cayó en una zona profunda de la calichera, sin lograr salir por sus propios medios, lo que generó la movilización de sus familiares que se encontraban en el lugar.

Sus allegados ingresaron al agua para auxiliarlo y lograron sacarlo inconsciente, trasladándolo de inmediato en un vehículo particular a la clínica Medic Clínicas Express, ubicada en la colonia Villa Esmeralda.

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En el lugar, personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:00 horas, lo que derivó en la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes acudieron a la clínica para tomar conocimiento.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

El joven tenía su domicilio en la colonia Pedro J. Méndez. Sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para poder cubrir los gastos funerarios, debido a su situación económica.

Asimismo, informaron que acudirán al DIF Reynosa en busca de respaldo para enfrentar esta difícil situación.


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