Deportes

Concacaf define eliminatorias y cupos rumbo al Mundial 2030

La confederación anunció su calendario 2026-2030 con eliminatorias mundialistas desde 2027, hasta siete boletos a la Copa del Mundo

  • 06
  • Febrero
    2026

Concacaf presentó su calendario de competencias de selecciones masculinas para el ciclo 2026-2030, con un eje central: el nuevo proceso de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2030, que arrancará en septiembre de 2027 y podría llevar hasta siete equipos de la región al torneo.

El presidente del organismo, Víctor Montagliani, destacó que el plan busca mantener a las federaciones en competencia permanente tras el Mundial 2026.

“Este calendario garantiza que nuestros miembros sigan persiguiendo sus objetivos, ya sea clasificar a la Copa Oro, ascender en la Liga de Naciones o alcanzar la cima: la Copa Mundial”, afirmó.

Eliminatorias rumbo a 2030: tres rondas y un Play-In

Las 35 asociaciones afiliadas a la FIFA participarán en un formato renovado con tres rondas y una fase final de repechaje.

Primera ronda – septiembre/octubre 2027

Participarán los equipos ubicados del lugar 14 al 35 del ranking FIFA de la región. Se disputarán 11 llaves de ida y vuelta y los ganadores avanzarán.

Segunda ronda – 2027-2028

Entrarán los 11 clasificados más los 13 mejores del ranking. Serán 24 equipos en seis grupos de cuatro, con partidos en casa y visita. Avanzarán los seis líderes y seis sublíderes.

Ronda final – 2028-2029

Doce selecciones se dividirán en tres grupos. Los seis primeros asegurarán boleto directo al Mundial 2030. Los dos mejores terceros irán a una fase extra.

Play-In de Concacaf – noviembre 2029

Los dos terceros lugares se enfrentarán en series de ida y vuelta. El ganador obtendrá el pase al Play-Off Intercontinental de la FIFA, con lo que la región podría alcanzar siete representantes.

concacaf-eliminatorias-2030.jpg

Liga de Naciones y Copa Oro, parte del camino

Aunque el foco está puesto en 2030, Concacaf mantendrá dos ediciones de la Liga de Naciones (2026/27 y 2028/29) y dos de la Copa Oro (2027 y 2029), torneos que seguirán siendo clave para el desarrollo competitivo.

La Liga de Naciones conservará su formato de tres divisiones, pero añadirá finales también en las Ligas B y C, elevando el total de partidos a 118 por edición.

En la Liga A competirán 16 selecciones con fase de grupos, cuartos de final y una Final Four; la edición de 2027 se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Las Ligas B y C definirán ascensos, descensos y por primera vez sus propios campeones.

copa-oro-nations-league.jpg

concacaf-2030.jpg

Objetivo: llegar fuerte al Mundial

Montagliani subrayó que el nuevo esquema fue aprobado por las 41 federaciones miembro y busca sostener el crecimiento regional.

“Seguiremos elevando y transformando el juego en toda Concacaf”, remarcó.


