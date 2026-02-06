Tigres golea en casa de forma contundente al Santos Laguna

Un ambiente de fiesta fue el que se vivió en el Estadio Universitario esta noche, en donde Tigres se llevó el triunfo 5-1 sobre Santos Laguna. Las anotaciones de los de la UANL fueron obra de Joaquim, Edgar López, Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez. El solitario gol de los ‘Guerreros’ corrió a cargo de Lucas Di Yorio.

Para la jornada 6, los de la U de Nuevo León visitarán el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Cruz Azul; el juego será el próximo domingo 15 de Febrero en punto de las 19:00 horas.

Tigres vive las dos caras de la moneda

Tras cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX y el sonar de la ocarina por parte de la Árbitro Central capitalina Katia Itzel García Mendoza, se dio el inicio a la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por el español Francisco Javier Rodríguez Vílchez.

El planteamiento presentado por el timonel de los de amarillo total se desarrollaba con su tradicional formación de 4-2-3-1, mientras que unos atrevidos albiverdes que se paraba en el ‘Volcán’ con un parado definido en 4-3-3.

Desde el comienzo, los de amarillo total se volcaron al frente y tocaron la puerta del marco encomendado al nativo de la Comarca Lagunera Carlos Acevedo López, quien vestía un elegante uniforme en color rojo, mismo que pudo contener los constantes embates de los de la ‘U’.

Con el correr de los minutos, los universitarios comenzaron a proponer en acción el duelo, generando llegadas constantes por ambas praderas y ‘entrando como cuchillo en mantequilla’ por el centro del campo, aunado a que conectaban el esférico desde linderos del área; pero, el arquero santista cerraba la cortina de su marco.

El dominio de la localía era abrumador, pero, cuando el reloj marcaba los 35’ minutos, Lucas Di Yorio aprovechó un pase filtrado a profundidad de Ramiro Sordo, para rematar con la pierna derecha y dejar sin oportunidad al cancerbero de la ‘U’ Nahuel Guzmán, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0 en favor del cuadro de la comarca.

Esta anotación cayó ‘como balde de agua fría’ para los dirigidos por Guido Pizarro, quienes se lanzaron con todo en la búsqueda de acortar distancias. Y a los 39’ vino el 1-1 por obra de Joaquim Pereira, quien remata de testa un centro de Ángel Correa luego del cobro de un saque de esquina.

Joaquim de cabeza y así se empataba el marcador. 🫡 pic.twitter.com/9dWHU42qCE — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

Pero, esto no era suficiente para los de San Nicolás y, justamente a los 42’ Iván López marcó el 2-1 luego de la jugada aérea iniciada por Correa y Brunetta.

Así caía el segundo de la noche, gran centro de Correa, Brunetta de cabeza para el 'Gacelo' y estreno goleador en el Volcán para nuestro número 19. 🫡 pic.twitter.com/P1efZYg5H3 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

En la pantalla del Estadio Universitario se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y la Juez Central indicó que se agregarían cuatro minutos más de compensación; luego de consumirse el tiempo, la nazareno marcó el final de la primera parte.

Se consuma la goleada

Para la parte complementaria, los de amarillo total y los de verde con blanco regresaron al rectángulo verde con el mismo once que conformaron desde el inicio de la contienda.

A los 56’ se marcó penal tras mano de Ramiro Sordo dentro del área. Tras revisar el VAR, Ángel Correa anotó el 3-1 con un potente disparo que dejó sin opción a Carlos Acevedo.

Así ponía el tercero de la noche Ángel Correa desde los once pasos. pic.twitter.com/9g2vCNFuuE — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

Solo hubo un equipo ‘mandón’ en la cancha y este vistió de amarillo total, y a los 72’ Diego Lainez puso el 4-1 con disparo de zurda desde fuera del área.

Enorme zurdazo de Lainez para el cuarto de la noche. pic.twitter.com/5EQWTSTjTx — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

El 5-1 lo anotó Diego Sánchez Guevara a los 78’, tras una jugada colectiva de primera intención.

Y cerraba la noche el 'Chicha' con el quinto y definitivo del partido. pic.twitter.com/htS7xkd5h7 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

La tendencia seguía en favor de la escuadra de Guido Pizarro con el correr de los minutos, donde su superioridad en el terreno de juego quedaba de manifiesto. Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral decidió agregar tres minutos de reposición, tras consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el triunfo del cuadro universitario.

Comentarios