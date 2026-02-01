¡Volvió el rey! Patriots busca el trono máximo del Super Bowl

Este fin de semana es el más esperado en todo el deporte estadounidense, pues se juega el evento más importante de todos: el Super Bowl. Esta fiesta cumple ya 60 años de historia, donde el nombre que más veces apareció fue el de los New England Patriots, que regresaron al encuentro después de siete años de ausencia.

Sin embargo, con todo y que esta es la franquicia más ganadora en la NFL junto con Steelers, la historia no siempre fue favorable para ellos, por ello, recapitularemos rápidamente cómo fue su ascenso al trono.

El nacimiento del equipo

La franquicia vio la luz el 17 de noviembre de 1959 de la mano de William H. Sullibun Jr., quien recibió la octava y última franquicia de la American Football League, que todavía se encontraba en proceso de formación.

El nombre de "Patriotas" fue propuesto directamente por la gente de Boston, que buscó rendir homenaje a sus héroes de la Guerra de Independencia. Fue hasta el 9 de septiembre de 1960 que los entonces Boston Patriots jugaron el primer partido de su historia ante los Denver Broncos, juego que perdieron por 13-10.

Su llegada a la NFL y sus primeros Super Bowl

Con la fusión de la AFL y la NFL para crear lo que hoy es la National Football League, los Patriots se incorporaron a la competencia, aunque tardó mucho tiempo en que el equipo se convirtiera en un protagonista.

Fue hasta 1986 que el equipo llegó por primera vez al súper domingo y consiguiendo una hazaña, pues llegaron ganando los tres partidos de Playoff jugando fuera de casa, algo nunca visto hasta ese momento.

Desafortunadamente las cosas no les salieron como esperaban, pues en el partido más importante del año cayeron por el aplastante marcador de 46-10 ante los Chicago Bears.

Tuvieron que pasar 11 años para volver a este escenario, pues fue hasta 1997 que la franquicia se plantó en el Super Bowl XXXI, en el cual cayeron por 35-21 contra los Green Bay Packers.

El inicio de su era dorada

La historia perdedora de la franquicia cambió totalmente a partir de 2001, cuando aterrizó Tom Brady en la ciudad, pues un quarterback en el que nadie confiaba terminó dándole su primer anillo de Super Bowl tras derrotar 20-17 a los Rams en el Super Bowl XXXVI.

Esto fue el inicio de la mejor época en la historia de los Patriots, pues junto al ya legendario número 12 llegaron más jugadores que marcaron época en la NFL, la cual estuvo repleta de títulos para la institución.

Nueva Inglaterra afianzó su poderío tras ganar las ediciones XXXVIII y XXXIX, en las cuales venció 32-29 a las Carolina Panthers y 24-21 a las Philadelphia Eagles. Así, se unió a la mesa de los bicampeones.

Con todo esto, llegó la campaña 2007, en la que el equipo presentó la mejor campaña de todos los tiempos, pues Brady y compañía ganaron todos los partidos previo al Super Bowl XLII, incluyendo temporada regular.

Con estos 18 triunfos seguidos, parecía imposible perder ante los New York Giants, no obstante, el milagro llegó y Eli Manning le propinó a New England la derrota más dolorosa de su historia.

Un nuevo subcampeonato contra este mismo rival en la edición XLVI parecía que pondría fin a la historia de Patriots, pero esto no podría ser más erróneo, pues para el Super Bowl XLIX, uno de los mejores de la historia, terminó con Brady ganando un nuevo anillo tras derrotar al que será su rival nuevamente para este año: los Seattle Seahawks.

A esto se sumó el espectacular campeonato de la edición LI, en la que New England logró la mayor remontada jamás lograda en el súper domingo, luego de superar los 25 puntos de desventaja ante los Falcons, en el que también fue el primer encuentro que se fue a tiempo extra.

Finalmente, la última vez que Patriots llegó al Super Bowl fue en el número LIII, que es recordado como el peor de la historia, debido a que el marcador de 13-3 fue el más bajo en la historia del juego, pero aun con esto, el equipo se posicionó como el más ganador en la historia de la NFL junto a Pittsburgh.

Así fue como de la mano de Tom Brady y Bill Belichick construyeron una franquicia dominante, que este domingo 8 de febrero busca alzarse como la que más veces se llevó el trofeo Vince Lombardi.

