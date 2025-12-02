Concluye la Copa de Ajedrez Open 2025 en Cintermex

Este domingo llegó a su fin la cuarta edición de la Copa de Ajedrez Open 2025, Campeonato del Norte, realizada en honor al ajedrecista Jaime Antonio Peña Ruiz, y que por cuarto año consecutivo reunió a decenas de jóvenes talentos en las instalaciones de Cintermex.

El torneo, considerado uno de los más importantes del circuito regional, atrajo a participantes de distintas edades que, a lo largo de varios días, disputaron rondas intensas en las diversas categorías del campeonato.

Familias completas acompañaron a los competidores, generando un ambiente cercano y de apoyo que se mantuvo en cada partida.

Fernando Broca Jiménez, representante de la Asociación de Ajedrez de Nuevo León, destacó la relevancia que ha ganado el evento dentro de la comunidad deportiva del estado.

“Es un evento tradicional porque ya se está realizando por cuarto año consecutivo, y eso es de realce; es uno de los más importantes del año aquí en el estado”, señaló.

La competencia sobresalió tanto por su nivel técnico como por el espíritu formativo que caracteriza a la disciplina.

En la ceremonia de clausura, los organizadores entregaron reconocimientos a los finalistas que lograron destacar gracias a su estrategia, concentración y disciplina, valores que aseguraron buscan proyectar más allá del tablero.

En este sentido, Jaime Antonio Peña, ajedrecista y homenajeado del torneo, subrayó la importancia de impulsar el ajedrez desde las instituciones educativas.

“Es muy recomendable que la Secretaría de Educación enfatice en tener el ajedrez escolar como materia curricular, porque va a ayudar mucho en habilidades que necesitan para afrontar sus problemas”, expresó.

Con esta edición, la Copa de Ajedrez Open 2025 continúa consolidándose como un espacio fundamental para el crecimiento de nuevas generaciones de ajedrecistas, reafirmando su papel como un semillero de talento en el norte del país y un punto de encuentro para quienes ven en el ajedrez una herramienta de formación y desarrollo integral.

Comentarios