Cerrar X
DSC_5982_e5233e1e41
Deportes

Concluye la Copa de Ajedrez Open 2025 en Cintermex

En la ceremonia de clausura, los organizadores entregaron reconocimientos a los finalistas que lograron destacar por su estrategia, concentración y disciplina

  • 02
  • Diciembre
    2025

Este domingo llegó a su fin la cuarta edición de la Copa de Ajedrez Open 2025, Campeonato del Norte, realizada en honor al ajedrecista Jaime Antonio Peña Ruiz, y que por cuarto año consecutivo reunió a decenas de jóvenes talentos en las instalaciones de Cintermex.

El torneo, considerado uno de los más importantes del circuito regional, atrajo a participantes de distintas edades que, a lo largo de varios días, disputaron rondas intensas en las diversas categorías del campeonato.

Familias completas acompañaron a los competidores, generando un ambiente cercano y de apoyo que se mantuvo en cada partida.

Fernando Broca  Jiménez, representante de la Asociación de Ajedrez de Nuevo León, destacó la relevancia que ha ganado el evento dentro de la comunidad deportiva del estado.

DSC_5990.JPG

“Es un evento tradicional porque ya se está realizando por cuarto año consecutivo, y eso es de realce; es uno de los más importantes del año aquí en el estado”, señaló.

La competencia sobresalió tanto por su nivel técnico como por el espíritu formativo que caracteriza a la disciplina.

En la ceremonia de clausura, los organizadores entregaron reconocimientos a los finalistas que lograron destacar gracias a su estrategia, concentración y disciplina, valores que aseguraron buscan proyectar más allá del tablero.

DSC_5974.JPG

En este sentido, Jaime Antonio Peña, ajedrecista y homenajeado del torneo, subrayó la importancia de impulsar el ajedrez desde las instituciones educativas.

“Es muy recomendable que la Secretaría de Educación enfatice en tener el ajedrez escolar como materia curricular, porque va a ayudar mucho en habilidades que necesitan para afrontar sus problemas”, expresó.

Con esta edición, la Copa de Ajedrez Open 2025 continúa consolidándose como un espacio fundamental para el crecimiento de nuevas generaciones de ajedrecistas, reafirmando su papel como un semillero de talento en el norte del país y un punto de encuentro para quienes ven en el ajedrez una herramienta de formación y desarrollo integral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T131825_234_9c07ccea81
Se realiza Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en NL
Whats_App_Image_2025_10_11_at_3_19_52_PM_0ca4824f6b
Se esperan 315,000 asistentes a la Feria del Libro Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
publicidad

Últimas Noticias

20251203_104849_7f34dc16d0
Celebra Escobedo la Caminata por la Inclusión con 3,000 personas
Miguel_Flores_c3a8c527c5
Destaca Miguel Flores, cobertura universal de salud en NL
gfjfgj_81277a6cee
Lleva Jesús Nava posadas a colonias de Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×