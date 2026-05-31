Lamine Yamal temía perderse el Mundial por lesión
Por Diana Leyva | 31 Mayo 2026
Lamine Yamal tenía miedo de perderse el Mundial después de lesionarse el isquiotibial.
En una entrevista, Yamal aseguró que nunca había sufrido una lesión de este tipo, por lo que temía que fuera una lesión de gravedad.
“Nunca había tenido una lesión de isquiotibiales así, pero sabía que no iba a ser un tiempo de recuperación corto. Tenía miedo de que fuera algo serio o de que pudiera recaer y que me perdiera el Mundial”.
Yamal se lesiona después de cobrar penal frente al Celta de Vigo
Esto sucedió durante el partido contra el Celta de Vigo, donde Yamal, de 18 años, cayó al suelo después de cobrar un penalti.
De inmediato miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado.
Se dejó caer al césped cuando sus compañeros llegaron a celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.
“Recuerdo la jugada en la que me lesioné. Por dentro estaba rezando para que no fuera grave, para que fuera un calambre o algo así, porque sabía que el Mundial estaba muy cerca”, señaló.
Se espera que Yamal lidere a la selección de España, que intentará ganar su segundo título mundial. Ganó el Mundial por primera vez en Sudáfrica en 2010.
España presenta lista mundialista con dominio absoluto del Barça
La selección española ya tiene lista definitiva para el Mundial 2026 y la convocatoria de Luis de la Fuente dejó una imagen que hace apenas unos años parecía imposible: España viajará a la Copa del Mundo sin un solo futbolista del Real Madrid.
La ausencia de jugadores merengues marca un hecho inédito en la historia de La Roja en los Mundiales. Durante las 16 participaciones anteriores, siempre hubo al menos un representante del club blanco en la convocatoria final.
