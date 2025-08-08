No hay lugar como el hogar: Tigres recibe este viernes a Puebla

Luego de haber conseguido su pase a la fase de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025, esta noche los de la ‘U’ se reencuentran con su afición, cuando reciban al equipo de ‘La franja’. Cabe hacer mención que el equipo de la ‘Angelópolis’ también avanzó en dicho Torneo entre escuadras de la Liga Mx y la MLS. Tras 20 días de no jugar ante los suyos en casa, Usted amable lector lo podrá ver ‘en vivo’ por las pantallas de Azteca 7 en el ‘Viernes Botanero’.

En el inicio de la fecha cuatro, los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri recibirán a los ‘Camoteros’ del Puebla en el Estadio Universitario; dicho enfrentamiento será en punto de las 21:00 horas y el Juez Central será el chihuahuense Yonatan Peinado Aguirre. En el coso nicolaíta los de la UANL saltará al rectángulo verde de amarillo total, mientras que los de la ‘Angelópolis’ portarán su indumentaria en color negro con la franja en fucsia con morado.

Dominio sobre los 'Camoteros'

La historia marca que son 60 las batallas que han sostenido los Tigres en contra del Puebla en la Liga BBVA Mx, donde han disputado duelos tanto de fase inicial como de fase final de Copa y Liga. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 26 de sus enfrentamientos y en 18 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 91 veces y les propinaron 53 pepinillos.

Los 91 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 11 veces, en otras cinco ocasiones fue el chileno Eduardo Vargas y el ecuatoriano Enner Valencia quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por el argentino Lucas Lobos.

En sus últimos enfrentamientos oficiales tanto de Liga como de Liguilla jugados el ‘Volcán’ le favorecen a los de la ‘U’, ya que de seis duelos cargaron con el triunfo en cuatro partidos, en una más dividieron puntos y los de ‘La franja’ ganaron una sola batalla. Siendo este en su enfrentamiento disputado en la jornada 2 del Clausura 2022, cuando los ‘camoteros’ vencieron 2-0 a los de la UANL.





