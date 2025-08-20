Cerrar X
Tigres sufre para ganar juegos de fase final de Leagues Cup

Los de la UANL visitan este miércoles al Inter Miami CF en cuartos de final del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y de la MLS en Estados Unidos

  • 20
  • Agosto
    2025

Para Tigres no será sencillo este miércoles intentar avanzar a la Semifinal de la Leagues Cup 2025… y no precisamente por venir de perder ante el América o por enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi.

El verdadero reto para los auriazules es que sus antecedentes en fases finales del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS no son alentadores: en ocho partidos de este tipo, los de la UANL apenas han conseguido dos triunfos, por dos empates y cuatro derrotas. En ese lapso suman siete goles a favor (menos de uno por encuentro) y 11 en contra, con diferencia negativa de -4.

Este miércoles, a las 18:00 horas tiempo de Monterrey, Tigres visitará al Inter Miami CF en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, en duelo único de Cuartos de Final, en busca del boleto a la antesala de la Gran Final.

Ficha

Futbol – Leagues Cup 2025
Fase Final – Cuartos de Final (Juego único)
Inter Miami vs. Tigres
Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida, EUA
18:00 horas (Tiempo de Monterrey)
Transmisión: Apple TV – MLS Season Pass

Entérate

Antecedentes de Tigres en fases finales de Leagues Cup

2019, Cuartos de Final: Real Salt Lake 0-1 Tigres
2019, Semifinal: América 2-2 Tigres (Tigres ganó 5-3 en penales)
2019, Final: Tigres 1-2 Cruz Azul
2021, Cuartos de Final: Seattle 3-0 Tigres
2023, Dieciseisavos: Tigres 1-1 Vancouver (Tigres ganó en penales)
2023, Octavos: Tigres 0-1 Rayados
2024, Dieciseisavos: Tigres 1-0 Pachuca
2024, Octavos: Tigres 1-2 NYC FC

En números

Partidos: 8
Triunfos: 2
Empates: 2
Derrotas: 4
Goles a favor: 7
Goles en contra: 11
Diferencia de goles: -4


