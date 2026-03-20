Afirma Vargas que Guadalajara hará sentir en casa a Colombia

Camilo Vargas visualiza el Mundial como una experiencia cercana a casa, debido a que la selección de Colombia tendrá actividad en Guadalajara, ciudad donde el guardameta ha consolidado su carrera en el futbol mexicano.

¿Por qué Guadalajara representa un factor clave para Vargas?

El portero del Atlas aseguró que disputar partidos del Mundial en esta ciudad le brindará una sensación especial, al tratarse de un entorno donde ha recibido respaldo constante desde su llegada en 2019.

"Siempre he manifestado que es mi segunda casa, es el lugar donde recibo mucho cariño, mucho apoyo, mucho amor y eso para mí ha sido gratificante. Es una motivación y un orgullo poder mostrarle a mi selección lo que he construido aquí".

Vargas destacó que este vínculo con la afición y la ciudad puede traducirse en un impulso adicional durante la competencia internacional.

¿Qué papel tuvo en la elección de la sede?

El arquero colombiano también participó en el proceso previo de selección de instalaciones para su selección, colaborando con la Federación Colombiana de Futbol durante visitas a México.

"Estuvimos apoyando a la selección de Colombia que vino a visitar el predio, a mostrarles lo que tenemos como infraestructura para poder desarrollar una competencia tan importante como es el Mundial".

La elección de Guadalajara como base responde a condiciones logísticas y deportivas que el propio jugador ayudó a exponer.

¿Cómo será el calendario de Colombia en el Mundial?

El combinado colombiano disputará dos de sus tres partidos de fase de grupos en territorio mexicano. El primero será el 17 de junio en Ciudad de México ante Uzbekistán, mientras que el segundo se jugará el 23 de junio en Guadalajara frente a un rival aún por definir.

La fase se cerrará el 27 de junio en Miami, donde enfrentará a Portugal.

¿Qué momento vive Vargas con Atlas?

Desde su llegada al Atlas, Vargas se ha consolidado como uno de los referentes del equipo, siendo pieza clave en la obtención de los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022.

Actualmente, el conjunto rojinegro se mantiene en la pelea por la clasificación a la liguilla del torneo Clausura, con un duelo próximo ante Querétaro que será determinante en sus aspiraciones.

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