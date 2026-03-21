PSG recupera liderato de Ligue 1 tras goleada ante Niza

El Paris Saint-Germain retomó la cima de la Ligue 1 tras imponerse con contundencia 4-0 al OGC Nice, en un partido donde el conjunto parisino mostró solidez colectiva y efectividad ofensiva.

El equipo dirigido por Luis Enrique aprovechó su superioridad futbolística para controlar el encuentro y sumar tres puntos clave en la lucha por el campeonato.

Dominio total del PSG en el encuentro

Desde el arranque, el PSG mantuvo el control del balón y del ritmo del juego, limitando las opciones del Niza y generando constantes llegadas al área rival.

El equipo parisino fue superior tanto en posesión como en oportunidades, consolidando su dominio especialmente en la segunda mitad.

Goleadores del partido

El marcador se abrió con un gol de Nuno Mendes desde el punto penal, tras una acción revisada por el VAR.

Posteriormente, Désiré Doué amplió la ventaja tras una jugada colectiva, mientras que Dro Fernández firmó su primer gol con el primer equipo.

El cuarto tanto fue obra de Warren Zaïre-Emery, quien selló la goleada en los minutos finales.

Expulsión cambia el rumbo del partido

El encuentro tomó un giro definitivo tras la expulsión de Youssouf Ndayishimiye, lo que dejó al Niza con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo.

Con la ventaja numérica, el PSG encontró mayores espacios y terminó por dominar completamente el compromiso.

PSG vuelve al liderato

Con esta victoria, el conjunto parisino alcanzó los 60 puntos y recuperó el primer lugar de la clasificación, superando a sus rivales directos.

Además, el equipo cuenta con un partido pendiente, lo que refuerza su posición en la pelea por el título.

Momento clave en la temporada

El triunfo llega en una fase decisiva del campeonato, donde el PSG busca consolidarse como favorito al título.

Con un plantel equilibrado y buen funcionamiento colectivo, el equipo parisino se perfila como uno de los principales candidatos para conquistar nuevamente la Ligue 1.

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