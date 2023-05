Conor McGregor se lanza contra el 'Canelo' Álvarez

Conor McGregor, el peleador irlandés de artes marciales mixtas, afirmó que podría derrotar al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez si se enfrentaran, basándose en la reciente pelea del mexicano contra el británico John Ryder.

Siguiendo su estilo provocador característico, McGregor aseguró que vencería a 'Canelo' Álvarez sin dificultades.

En un video de Seconds out, expresó: “Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con ‘Canelo’ sin ningún maldito problema.