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Sheinbaum dialoga con connacionales en España tras cumbre

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con connacionales en Barcelona tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

  • 18
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este sábado un encuentro con connacionales residentes en España en el consulado de Barcelona, como parte de su gira internacional tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

A su salida, la mandataria compartió que durante la reunión escuchó diversas historias de vida de mexicanos que radican en ese país europeo, principalmente por motivos laborales y académicos.

“Fue muy lindo conocer todos los testimonios de ellos y lo orgullosos y orgullosas que se sienten de México”, expresó ante medios de comunicación.

El encuentro fue difundido a través de redes sociales mediante un video breve que muestra distintos momentos de convivencia entre la mandataria y la comunidad mexicana.

La reunión formó parte de una agenda enfocada no solo en el ámbito diplomático, sino también en el acercamiento con mexicanos en el extranjero, quienes representan un vínculo clave entre ambas naciones.

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Diálogo con Pedro Sánchez

Durante su estancia en España, Sheinbaum también se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un encuentro que se prolongó por cerca de una hora, según fuentes citadas por la agencia EFE.

En la conversación abordaron temas relacionados con el contexto internacional, la relación entre México y la Unión Europea, así como la intención de fortalecer los lazos culturales, económicos y sociales entre ambos países.

Como parte del diálogo, la presidenta mexicana propuso que México sea sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027 e invitó formalmente a Sánchez a visitar territorio nacional.

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Agenda y próximos compromisos

La gira de trabajo contempla que este domingo la mandataria visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde sostendrá reuniones con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por las instalaciones.

Posteriormente, Sheinbaum tiene previsto regresar a México, tras una visita que busca consolidar una nueva etapa en la relación bilateral con España.

 


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