Todo buque que se acerque a Ormuz será objetivo militar: Irán

La crisis en el estrecho de Ormuz escaló este sábado luego de que los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieran que cualquier embarcación que se acerque a esa vía marítima será considerada un objetivo militar, en medio del endurecimiento del conflicto con Estados Unidos.

A través de un comunicado difundido, el cuerpo militar iraní lanzó una advertencia directa:

“Ningún barco, sea del tipo que sea, debe abandonar su fondeadero… cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo”.

Cierre del estrecho y presión internacional

La decisión se produce horas después de que Teherán volviera a cerrar el estrecho, en respuesta al mantenimiento del bloqueo naval estadounidense, pese a una breve reapertura ocurrida el viernes tras un acuerdo parcial de alto el fuego.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, al concentrar cerca del 20% del transporte global de hidrocarburos, lo que convierte cualquier alteración en un factor de alto impacto para la seguridad energética internacional.

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Incidentes armados elevan la alarma

Autoridades británicas de seguridad marítima reportaron disparos contra un petrolero, mientras que la firma de inteligencia Vanguard Tech indicó que fuerzas iraníes amenazaron con destruir un crucero vacío que abandonaba la zona.

En otro episodio, un proyectil impactó un buque portacontenedores sin provocar incendios, aunque el hecho elevó la preocupación entre operadores marítimos.

India, por su parte, presentó una protesta formal tras reportes de disparos contra embarcaciones con su bandera.

Los sistemas de monitoreo reflejaron una caída significativa en el tránsito marítimo, ante el temor de nuevos ataques.

El vicecanciller iraní, Saeed Khatibzadeh, responsabilizó a Estados Unidos por la escalada, al asegurar que el bloqueo naval es el origen de la crisis. “No pueden imponer su voluntad sobre Irán”, afirmó durante un foro en Turquía.

Desde Washington, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de “chantaje” y reiteró que el bloqueo se mantendrá hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

Aunque aseguró que las negociaciones están “muy cerca”, no ofreció plazos concretos.

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