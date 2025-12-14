Podcast
Deportes

Milan empata con Sassuolo pese a doblete de Bartesaghi

Davide Bartesaghi marcó sus primeros goles con el Milan, pero el equipo rossonero empató 2-2 en casa ante el Sassuolo en la Serie A

  • 14
  • Diciembre
    2025

El AC Milan empató 2-2 frente al Sassuolo en San Siro, pese a que el joven defensor Davide Bartesaghi anotó sus primeros goles con el primer equipo en el partido correspondiente a la Serie A.

El resultado deja al conjunto rossonero apenas un punto por delante del Napoli, que más tarde enfrenta al Udinese, mientras que el Inter de Milán podría superarlo en la tabla si el Génova consigue la victoria.

Gol tempranero del Sassuolo

El Sassuolo, que solo había ganado uno de sus últimos tres encuentros, se adelantó en el marcador al minuto 13.

Tras recuperar el balón en un saque de banda defensivo del Milan, Andrea Pinamonti habilitó a Ismaël Koné, quien ingresó al área y definió con un elegante disparo por encima del arquero Mike Maignan.

G8IilWPXEAEjgyP.jfif

Reacción rossonera antes del descanso

El empate llegó al minuto 34, cuando Ruben Loftus-Cheek envió un pase al área que Bartesaghi aprovechó para definir con potencia desde corta distancia y marcar el 1-1.

G8IxjrtXkAUA5rA.jfif

Apenas iniciado el segundo tiempo, el defensor de 19 años volvió a aparecer. Bartesaghi corrió al espacio tras un pase de Christopher Nkunku y sacó un disparo al primer palo para poner en ventaja al Milan.

Sassuolo rescata el empate

El conjunto visitante logró igualar el marcador al minuto 77, cuando el suplente Armand Laurienté, nuevamente asistido por Pinamonti, venció a Maignan para el 2-2 definitivo.

Antes del empate, al Milan le fueron anulados goles a Christian Pulisic y Loftus-Cheek, lo que generó frustración entre los locales.

G8IgYJLaAAA97Ki.jfif

Laurienté estuvo a punto de darle la victoria al Sassuolo al minuto 88, tras una larga carrera desde su propio campo, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo, sellando el empate en San Siro.


