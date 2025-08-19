Cristiano Ronaldo guía al Al Nassr a la final de la Supercopa

El encuentro comenzó con intensidad. Sadio Mané adelantó a Al Nassr al minuto 10 con un gran remate tras asistencia de Marcelo Brozovic, sin embargo apenas seis minutos después, Steven Bergwijn empató para Al Ittihad a pase de Moussa Diaby.

El partido dio un giro en el minuto 25 cuando Mané fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre el portero Yousef, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

A pesar de la desventaja, el conjunto dirigido por Jorge Jesus mostró carácter. En el minuto 61, un pase en profundidad para Cristiano Ronaldo terminó en asistencia para su compatriota Joao Félix, quien marcó a puerta vacía su primer gol con la camiseta del Al Nassr.

El delantero portugués pudo ampliar la ventaja, pero el VAR anuló otro tanto por una falta previa de Cristiano, y un disparo al poste evitó el doblete del exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona.

Benzema y Al Ittihad quedaron a deber

Por su parte, el cuadro dirigido por Laurent Blanc no logró aprovechar la superioridad numérica. Pese a contar con Karim Benzema en ataque, careció de efectividad y terminó pagando caro los errores defensivos.

Al Nassr busca revancha en la final

Tras ser subcampeón en la edición pasada, Al Nassr volverá a pelear por el título. El sábado enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Al Ahli y Al Qadisiya de Míchel González.

Comentarios