Fermín López se pierde el Mundial por fractura en el pie

La selección de España recibió un duro golpe a pocas semanas del Mundial luego de confirmarse que Fermín López, centrocampista del Barcelona, no podrá disputar el torneo tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que requerirá cirugía inmediata.

El futbolista de 23 años salió lesionado durante la victoria 3-1 del Barcelona frente al Real Betis, en un partido que inicialmente parecía dejar solo una molestia menor, pero cuyos estudios posteriores confirmaron un diagnóstico mucho más grave.

El club catalán informó oficialmente que el canterano deberá pasar por el quirófano para tratar la fractura, aunque no precisó tiempos exactos de recuperación.

MEDICAL REPORT 🚨



The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Sin embargo, este tipo de lesión suele requerir entre seis y ocho semanas de rehabilitación, plazo que prácticamente descarta su presencia en la Copa del Mundo, donde España debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

La baja de Fermín complica de manera importante los planes del seleccionador Luis de la Fuente, quien estaba próximo a anunciar su convocatoria definitiva para el Mundial y contemplaba al mediocampista como una pieza valiosa por su dinamismo, llegada al área y capacidad goleadora.

Su ausencia obliga ahora al cuerpo técnico a replantear alternativas en una plantilla que también enfrenta preocupación por otras lesiones sensibles.

Fermín López venía consolidándose como uno de los nombres más prometedores del fútbol español tras formar parte del plantel que conquistó la Eurocopa 2024 y, posteriormente, brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde España ganó la medalla de oro.

Durante el torneo olímpico anotó seis goles, incluidos dos en la final contra Francia, consolidándose como figura del combinado Sub-23.

Para el Barcelona, la lesión también representa una baja significativa en el cierre de temporada y obliga a centrar esfuerzos en su recuperación para que llegue en condiciones óptimas a la pretemporada 2026-27.

Para España, en cambio, supone perder a un mediocampista con capacidad de desequilibrio, energía y gol en una cita internacional donde cada variante ofensiva resulta crucial.

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