Huiqui se jugaría su futuro con Cruz Azul en la final ante Pumas

A pesar de haber llevado a Cruz Azul a la final del Clausura 2026 con apenas cinco partidos dirigidos, el futuro de Joel Huiqui como entrenador celeste aún no estaría asegurado.

De acuerdo con información de RÉCORD, dentro de la directiva de la “Máquina” existe la posibilidad de buscar un nuevo estratega en caso de no conquistar el título de la Liga MX frente a Pumas.

La final definiría el futuro de Huiqui

Según el reporte, el club ha preferido mantener discreción sobre la situación del exdefensor cementero, aunque internamente ya contemplan distintos escenarios para el banquillo.

En caso de no conseguir el campeonato, Huiqui podría regresar a las fuerzas básicas de la institución, área donde ha trabajado durante los últimos años.

El exjugador, conocido entre la afición como “Huiquidios” y creador de la famosa “muertinha”, ha dirigido categorías como Sub-18, Sub-20, Sub-21 y Sub-23, alternando también funciones como auxiliar institucional.

La trayectoria de Huiqui en fuerzas básicas

Durante el Clausura 2023, Huiqui dirigió a la Sub-20 de Cruz Azul en 12 encuentros, con saldo de tres victorias, seis empates y tres derrotas.

Posteriormente, en el Apertura 2023, tuvo un breve interinato en la Sub-23 antes de integrarse como auxiliar del primer equipo bajo las órdenes de Joaquín Moreno.

Ya en el Clausura 2026, tomó las riendas de la Sub-21 durante 16 partidos, dejando una marca de seis triunfos, un empate y nueve derrotas antes de ser llamado al primer equipo.

Torneo Categoría / Cargo Partidos Balance Clausura 2023 Director técnico de la Sub-20 12 3 victorias

6 empates

3 derrotas Apertura 2023 Interinato en la Sub-23 y posteriormente auxiliar del primer equipo con Joaquín Moreno - - Clausura 2026 Director técnico de la Sub-21 16 6 triunfos

1 empate

9 derrotas

Los números de Huiqui con el primer equipo

Como técnico interino de Cruz Azul, Huiqui acumula resultados positivos en la recta final del torneo:

Fase regular: 1 partido, victoria 4-1 ante Necaxa.

1 partido, victoria 4-1 ante Necaxa. Cuartos de Final: eliminó al Atlas con marcador global de 4-2.

eliminó al Atlas con marcador global de 4-2. Semifinales: superó a Guadalajara por marcador global de 4-3.

Instancia Resultado Fase regular 1 partido: victoria 4-1 ante Necaxa Cuartos de Final Eliminó al Atlas: marcador global de 4-2 Semifinales Superó a Guadalajara: marcador global de 4-3

Ahora, el exdefensor cementero tendrá la oportunidad de consolidar su proyecto si logra conquistar el título del Clausura 2026.

Comentarios