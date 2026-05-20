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Todos en FACDYC quieren Lechuzas en futbol americano

Unos 150 estudiantes se presentaron al campo de Leyes de la UANL para buscar un lugar en la categoría Veteranos, que comenzará hasta el próximo semestre

  • 20
  • Mayo
    2026

La aspiración de vestir el jersey de las Lechuzas de Leyes, de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha alcanzado un punto inédito.

Unos 150 estudiantes se presentaron al campo de Leyes para buscar un lugar en la categoría Veteranos, que comenzará hasta el próximo semestre.

Bajo la mirada del coach Alejandro Nava, los prospectos dieron lo mejor de sí para quedarse con los lugares disponibles en el roster.

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Lograr el subcampeonato la temporada anterior y un staff de coaches renovado ha permeado en las Lechuzas.

“No tengo la menor duda de que los muchachos se acercan porque saben que contamos con el apoyo de nuestras autoridades, el campo nuevo que tenemos, un espacio digno para los jugadores, pero además porque la comunidad estudiantil se siente representada por ellos”, dijo el coach Nava.

“Queremos representar a la Facultad como se merece y debe; el único camino es trabajando”, añadió.

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Las lechuzas estarán de estreno, pues la próxima semana será la inauguración de su flamante campo sintético.


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