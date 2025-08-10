Cerrar X
Crystal Palace supera al Liverpool y gana la Community Shield

El Crystal Palace ganó el Community Shield este domingo al vencer al campeón al Liverpool, campeón de la Liga Premier, en una tanda de penales en Wembley

  • 10
  • Agosto
    2025

El Crystal Palace ganó el Community Shield este domingo al vencer al campeón al Liverpool, campeón de la Liga Premier, en una tanda de penales en Wembley.

El partido que marca el comienzo de la campaña de la máxima categoría inglesa terminó 2-2 después de 90 minutos, luego de que el ganador de que el Palace, ganador de la Copa FA, empatara dos veces contra Liverpool antes de ganar la tanda de penales 3-2.

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño en otro antes de que Justin Devenny convirtiera el penal decisivo hacia la esquina superior.

Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los nuevos fichajes del Liverpool, se pusieron al club de Merseyside dos veces por delante a los cuatro y 21 minutos.

Pero Palace respondió con los penales de Jean-Philippe Mateta al 17 y disparo a corta distancia de Ismaila Sarr al 77.


