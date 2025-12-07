Muere Tom Hicks, exdueño de Stars, Rangers y Liverpool

Tom Hicks, empresario y filántropo de Texas, murió a los 79 años en Dallas, según informó su portavoz.

Estuvo rodeado de su familia.

Hicks fue propietario de los Dallas Stars entre 1995 y 2011, periodo en el que el equipo ganó la Copa Stanley de 1999.

También dirigió a los Rangers de Texas de 1998 a 2010, etapa en la que lograron tres títulos divisionales y su primera Serie Mundial poco después de que vendió la franquicia.

Paso por Liverpool y legado empresarial

En 2007 adquirió el 50% del Liverpool FC. En los negocios, cofundó firmas que transformaron estrategias de inversión y capital privado, como Hicks & Haas y Hicks, Muse, Tate & Furst.

Uno de sus movimientos más recordados fue la firma de Alex Rodríguez en 2000 por 252 millones de dólares, el contrato más grande en la historia del deporte en ese momento.

Tanto los Rangers como los Stars pasaron por procesos de bancarrota antes de ser vendidos a nuevos propietarios.

En 2010, el grupo encabezado por Nolan Ryan adquirió a los Rangers tras una subasta por 590 millones.

Vida pública y familia

Hicks fue paracaidista en la Reserva del Ejército, formó parte de la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla y estuvo en la Junta de Regentes de la Universidad de Texas.

Le sobreviven su esposa, Cinda Cree Hicks, y sus seis hijos.

