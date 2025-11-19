Cerrar X
curazao_mundial_2026_635962e4a2
Deportes

Curazao, el país menos poblado en clasificar a un Mundial

Curazao hizo historia al clasificar por primera vez a un Mundial y convertirse en el país menos poblado en lograrlo. Selló su pase tras empatar ante Jamaica

  • 19
  • Noviembre
    2025

Curazao rompió todos los pronósticos y se convirtió en la nación con menor población en clasificar a un Mundial.

El empate sin goles ante Jamaica, en un Kingston repleto y volcánico, selló un pase que ya forma parte de la historia del fútbol caribeño.

El Independence Park reunió a 35 mil aficionados, equivalente al 20% de la población curazoleña, que presionaron desde el primer minuto. Jamaica se jugó la vida al ataque, pero se topó con un inspirado Eloy Room, figura del encuentro.

Hubo un gol anulado por fuera de lugar, un penal revertido por el VAR y un cierre asfixiante sobre los visitantes.

Un equipo formado lejos de casa

Cabe señalar que Curazao no tiene ningún jugador de la selección que nació en la isla. Todos provienen de Países Bajos y crecieron en academias europeas, pero eligieron defender las raíces de sus familias.

El plan, impulsado desde hace una década y potenciado por el técnico Dick Advocaat, transformó a la selección en un equipo competitivo que terminó invicto en la eliminatoria.

Con nombres como Juninho Bacuna, Armando Obispo y Kenji Gorré, el equipo llega al Mundial con identidad y ambición.

Haití: la clasificación más emotiva de Concacaf

Mientras Curazao celebraba la irrupción del país más pequeño en un Mundial, Haití protagonizaba otra historia conmovedora, el regreso a la Copa del Mundo 52 años después de su aparición en Alemania 1974.

Un logro deportivo frente a la adversidad económica

Haití obtuvo su boleto al superar a Costa Rica y Honduras en el Grupo I, un resultado sorprendente si se considera que el país atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.

Según el IFAD, cerca del 60% de la población vive en pobreza, lo que convierte su clasificación en un símbolo de resistencia y esperanza.

Una selección que no puede jugar en su propio territorio

La precariedad de seguridad en Puerto Príncipe ha forzado a la selección a entrenar, planificar y competir fuera de casa. Su último partido lo disputaron como locales en Curazao.

Aun así, el técnico Sébastien Migné logró unir a futbolistas formados en academias europeas, en la MLS y en distintas ligas del mundo, creando una base sólida que devolvió a Haití al máximo escenario futbolístico.

Una alegría que llegó por video en un celular

La escena que cerró la clasificación haitiana ya es parte de la memoria del fútbol regional. Tras vencer 2-0 a Nicaragua, los jugadores se reunieron en el campo para ver en un celular el cierre del Costa Rica vs Honduras. El 0-0 final selló su pase.

El llanto, los abrazos y la celebración espontánea mostraron el significado profundo del regreso de Haití al Mundial.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_04_50_AM_9755fb9a5f
Auténticos Tigres vs. Borregos Monterrey… ¡Un clásico de 80 años!
Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_06_46_AM_0df7899c2e
Habrá mano a mano de forcados en la corrida de este viernes
publicidad

Últimas Noticias

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
3c89954a_c9d8_412e_b7cf_c456f0a54a6a_fb66dfec93
El experto del FBI nos dice cómo lograr 'leer’ a las personas
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_27bc66dbe5
Aprende cómo despídirte del dolor con este libro
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×