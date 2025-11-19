Curazao, el país menos poblado en clasificar a un Mundial

Curazao rompió todos los pronósticos y se convirtió en la nación con menor población en clasificar a un Mundial.

El empate sin goles ante Jamaica, en un Kingston repleto y volcánico, selló un pase que ya forma parte de la historia del fútbol caribeño.

El Independence Park reunió a 35 mil aficionados, equivalente al 20% de la población curazoleña, que presionaron desde el primer minuto. Jamaica se jugó la vida al ataque, pero se topó con un inspirado Eloy Room, figura del encuentro.

Hubo un gol anulado por fuera de lugar, un penal revertido por el VAR y un cierre asfixiante sobre los visitantes.

Un equipo formado lejos de casa

Cabe señalar que Curazao no tiene ningún jugador de la selección que nació en la isla. Todos provienen de Países Bajos y crecieron en academias europeas, pero eligieron defender las raíces de sus familias.

El plan, impulsado desde hace una década y potenciado por el técnico Dick Advocaat, transformó a la selección en un equipo competitivo que terminó invicto en la eliminatoria.

Con nombres como Juninho Bacuna, Armando Obispo y Kenji Gorré, el equipo llega al Mundial con identidad y ambición.

Haití: la clasificación más emotiva de Concacaf

Mientras Curazao celebraba la irrupción del país más pequeño en un Mundial, Haití protagonizaba otra historia conmovedora, el regreso a la Copa del Mundo 52 años después de su aparición en Alemania 1974.

1974 ✔️ 2026 ✔️



Haiti are going back to the #FIFAWorldCup! 🇭🇹 pic.twitter.com/o5UvsFuHgO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025

Un logro deportivo frente a la adversidad económica

Haití obtuvo su boleto al superar a Costa Rica y Honduras en el Grupo I, un resultado sorprendente si se considera que el país atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.

Según el IFAD, cerca del 60% de la población vive en pobreza, lo que convierte su clasificación en un símbolo de resistencia y esperanza.

Una selección que no puede jugar en su propio territorio

La precariedad de seguridad en Puerto Príncipe ha forzado a la selección a entrenar, planificar y competir fuera de casa. Su último partido lo disputaron como locales en Curazao.

Aun así, el técnico Sébastien Migné logró unir a futbolistas formados en academias europeas, en la MLS y en distintas ligas del mundo, creando una base sólida que devolvió a Haití al máximo escenario futbolístico.

Una alegría que llegó por video en un celular

La escena que cerró la clasificación haitiana ya es parte de la memoria del fútbol regional. Tras vencer 2-0 a Nicaragua, los jugadores se reunieron en el campo para ver en un celular el cierre del Costa Rica vs Honduras. El 0-0 final selló su pase.

El llanto, los abrazos y la celebración espontánea mostraron el significado profundo del regreso de Haití al Mundial.

Comentarios