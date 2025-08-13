Dallas Cowboys, la franquicia más cara del mundo por sexto año

Los Dallas Cowboys reafirmaron este miércoles su dominio financiero en el deporte al ser valuados en $12,800 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente ranking de Sportico.

La cifra representa un incremento de $2,480 millones de dólares respecto al año pasado, consolidando al equipo como el más valioso del planeta por sexto año consecutivo.

Crecimiento histórico en la NFL

En 2024, los Cowboys se convirtieron en la primera franquicia en superar la barrera de los $10,000 millones de dólares, con una valuación de $10,320 millones.

Este año, se sumaron al selecto grupo de franquicias con un valor superior a esa cifra los Los Angeles Rams ($10,430 millones de dólares) y los New York Giants ($10,250 millones de dólares).

El informe de Sportico revela que el valor promedio de las 32 franquicias de la NFL se ubica en $7,100 millones de dólares, un 20 % más que en 2024 y más del doble que hace apenas cuatro años. Mientras los Cowboys ocupan el primer lugar, los Cincinnati Bengals cierran la lista con $5,500 millones de dólares.

La apuesta de Jerry Jones

Fundados en 1960, los Cowboys fueron adquiridos en 1989 por el empresario Jerry Jones por $140 millones de dólares.

Desde entonces, el valor del equipo ha crecido más de 8,400%, gracias a una gestión que, si bien no ha entregado títulos recientes, ha consolidado la marca “El Equipo de América” como una de las más rentables y reconocidas del deporte.

Títulos y sequía deportiva

Bajo el liderazgo de Jones, los Cowboys ganaron tres Super Bowls (XXVII, XXVIII y XXX) en las temporadas 1992, 1993 y 1995, sumados a los títulos obtenidos en 1971 y 1977.

Esto los coloca, junto con los San Francisco 49ers, como el segundo equipo con más trofeos Lombardi, sin embargo desde 1995 no han vuelto a disputar una final de la Conferencia Nacional.

De la cancha a la pantalla

Pese a la sequía de títulos, la popularidad de los Cowboys sigue intacta. El próximo 19 de agosto se estrenará la serie documental "America’s Team: The Gambler and his Cowboys" ("El equipo de Estados Unidos: El jugador y sus vaqueros"), que narrará la historia de Jerry Jones y su liderazgo al frente del equipo durante más de tres décadas.

