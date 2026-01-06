Podcast
Filtran teaser de Avengers: Doomsday con regreso de Namor

El cuarto teaser filtrado de Avengers: Doomsday muestra el regreso de Tenoch Huerta como Namor y una alianza entre Wakanda, Talokan y Los 4 Fantásticos

  • 06
  • Enero
    2026

La expectativa por Avengers: Doomsday volvió a dispararse luego de que este martes se filtrara en redes sociales el cuarto teaser de la próxima gran apuesta de Marvel Studios. 

El avance, que circula de forma no oficial, tiene como eje el regreso de Tenoch Huerta en el papel de Namor, rey de Talokan.

La filtración ocurrió apenas horas después del lanzamiento oficial del tercer teaser, el cual confirmó el retorno de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con personajes como el Profesor X, Magneto y Cíclope.

Wakanda y Talokan, al centro del adelanto

A diferencia de los avances anteriores, este teaser se enfoca en Wakanda y Talokan, dejando ver una posible alianza entre ambos reinos ante una amenaza mayor.

G9_jQdmW0AAh8kV.jfif

Las imágenes muestran a Shuri (Letitia Wright) como la actual Black Panther, caminando por un entorno desértico que podría tratarse de Battleworld o un mundo posterior a una incursión multiversal.

También aparece M’Baku (Winston Duke), ahora como rey de Wakanda, acompañado por las Dora Milaje, reforzando la idea de un frente unido.

Namor y su nuevo aspecto

Uno de los momentos más comentados del teaser es la aparición de Namor con un diseño renovado, más imponente y cercano a los cómics, incluyendo una capa inspirada en historias como Doomwar.

G9_cbrpXsAAWQqA.jfif

Junto a él se observa a Namora (Mabel Cadena) y a las tropas talokanas preparándose para la batalla.

El cruce con Los 4 Fantásticos

El punto culminante del adelanto llega cuando los wakandianos y talokanos se encuentran con The Thing, Ben Grimm, interpretado por Ebon Moss-Bachrach.

G9_inWrW0AQ30L6.jfif

M’Baku se presenta como “King M’Baku of Wakanda”, a lo que Ben responde con su clásica frase: “Ben. Yancy Street, between Broome and Grand”.

En medio del encuentro, Shuri pronuncia una línea clave dirigida a Namor: “He perdido a todos mis seres queridos. El rey tiene sus deberes: preparar a su pueblo para lo que viene”.

G9_ilnsW0AA33Wh.jfif

Un cierre que eleva el hype

El teaser concluye con la frase: “The Wakandans and the Fantastic Four will return in Avengers: Doomsday”, acompañada del logo oficial y un conteo regresivo para el estreno.

G9_c1rmWoAA6-g5.jfif

Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y promete convertirse en un evento multiversal de gran escala.


Comentarios

