Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9g_E_Ew_PXAAAA_Mnn_3808cb5648
Deportes

Mbappé se pierde la Supercopa ante el Atlético

Kylian Mbappé no jugará la semifinal de la Supercopa por un esguince de rodilla. El Real Madrid entrenó en Valdebebas antes de viajar a Arabia Saudí

  • 06
  • Enero
    2026

El Real Madrid completó este martes su segundo y último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, con la baja confirmada de Kylian Mbappé para la semifinal ante el Atlético de Madrid.

El delantero francés no pudo ejercitarse con el grupo debido al esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de diciembre durante un entrenamiento abierto al público.

La lesión ya le había impedido jugar ante el Real Betis en LaLiga y ahora lo deja fuera del derbi madrileño.

G9gV50oW8AEp-L7.jfif

Mbappé permanecerá en la capital española para continuar con su recuperación. En caso de que el equipo avance a la final del domingo en Yeda, el atacante podría incorporarse a la concentración el viernes, siempre que su evolución sea favorable.

Buenas noticias en la plantilla

En una mañana marcada por el frío, con apenas 3 grados, Xabi Alonso contó con todos los jugadores disponibles.

Se confirmó la mejoría de Dean Huijsen, ya recuperado de una sobrecarga muscular, y Dani Carvajal completó su cuarta sesión con el grupo, mostrando avances tras más de dos meses de baja.

G9g3nVgXUAA4qbj.jfif

El entrenamiento comenzó con trabajo físico en el gimnasio y sobre el césped, seguido de ejercicios de movilidad, rondos y tareas tácticas de pase. La sesión concluyó con un partido y ejercicios de definición, afinando detalles de cara al compromiso en Yeda.

Otras ausencias y agenda

Además de Mbappé, Éder Militao continúa su recuperación por una lesión muscular, mientras que Trent Alexander-Arnold viajará con el equipo pese a no estar disponible para jugar.

El Real Madrid realizará este miércoles su último entrenamiento en Arabia Saudí, previo al choque del jueves ante el Atlético de Madrid.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
G95a_PV_7_W0_A_Aq9at_3b67d8f831
La borrasca Francis cubre de nieve a Madrid y baja temperaturas
Roberto_Carlos_recibe_alta_medica_tras_cirugia_de_corazon_f402f21846
Roberto Carlos recibe alta médica tras cirugía de corazón
publicidad

Últimas Noticias

G_DL_Mar_W0_AA_6doy_a55e8cabd4
Desmantelan en España mayor red de metanfetamina en Europa
petrolero_ruso_venezuela_83a794837c
Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela
G_BJ_Il_V_Ww_AE_33_OA_583ca89b13
Destaca coordinación institucional en política exterior humanista
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×