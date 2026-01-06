Mbappé se pierde la Supercopa ante el Atlético

El Real Madrid completó este martes su segundo y último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, con la baja confirmada de Kylian Mbappé para la semifinal ante el Atlético de Madrid.

El delantero francés no pudo ejercitarse con el grupo debido al esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de diciembre durante un entrenamiento abierto al público.

La lesión ya le había impedido jugar ante el Real Betis en LaLiga y ahora lo deja fuera del derbi madrileño.

Mbappé permanecerá en la capital española para continuar con su recuperación. En caso de que el equipo avance a la final del domingo en Yeda, el atacante podría incorporarse a la concentración el viernes, siempre que su evolución sea favorable.

Buenas noticias en la plantilla

En una mañana marcada por el frío, con apenas 3 grados, Xabi Alonso contó con todos los jugadores disponibles.

Se confirmó la mejoría de Dean Huijsen, ya recuperado de una sobrecarga muscular, y Dani Carvajal completó su cuarta sesión con el grupo, mostrando avances tras más de dos meses de baja.

El entrenamiento comenzó con trabajo físico en el gimnasio y sobre el césped, seguido de ejercicios de movilidad, rondos y tareas tácticas de pase. La sesión concluyó con un partido y ejercicios de definición, afinando detalles de cara al compromiso en Yeda.

Otras ausencias y agenda

Además de Mbappé, Éder Militao continúa su recuperación por una lesión muscular, mientras que Trent Alexander-Arnold viajará con el equipo pese a no estar disponible para jugar.

El Real Madrid realizará este miércoles su último entrenamiento en Arabia Saudí, previo al choque del jueves ante el Atlético de Madrid.

