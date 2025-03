DeAndre Hopkins firma con los Ravens tras su paso por los Chiefs

Los Baltimore Ravens llegaron a un acuerdo con el receptor DeAndre Hopkins con un contrato de un año por $5 millones de dólares, pero con la posibilidad de llegar a $6 millones de acuerdo a los resultados.

Hopkins llegó a Kansas City a mitad de la temporada pasada proveniente de los Tennessee Titans.

Durante su estadía con Kansas City, sumó 41 pases para 437 yardas y cuatro touchdowns en 10 apariciones.

Pese a estos números, su rendimiento dejó que desear en la postemporada al conseguir tan solo tres recepciones y ningún touchdown.

