De goleador a goleado: Tigres pierde ante América

Los de la UANL vieron roto el paso perfecto en el actual torneo, así como la racha invicta como local en la era de Guido Pizarro como entrenador

  • 16
  • Agosto
    2025

Esta noche el América le quita el invicto a los Tigres en su propio terreno en la era de Guido Pizarro, al derrotarlos 3-1. Nuevamente, Jardine le ganó la partida al 'Conde' Pizarro.

Las anotaciones corrieron a cargo de Juan Brunetta por los de la UANL, mientras que por el América lo hizo un doblete de Erick Sánchez y autogol de Nahuel Guzmán.

Al finalizar la batalla, en la portería sur, la del lado de vestidores, se enfrascaron en una discusión el Director Técnico del América Andre Jardine y Juan Brunetta, sin pasar a mayores tras ser contenidos por sus compañeros. 

WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.58.25 PM (1).jpeg

UN PRIMER TIEMPO DE 'VAIVÉN' 

Previo al inicio de la batalla se realizó un protocolo de cesión del número 7 en Tigres, donde Jerónimo Barbadillo le entrega la estafeta a Ángel Correa y culmina con la firma de cada uno de ellos en su jersey. 

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de hacer sonar su silbato el Juez Central duranguense César Arturo Ramos Palazuelos se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos del brasileño Andre Jardine, fueron los de la 'U' quienes salieron con el cuchillo entre los dientes con la intención de ofender la meta defendida por Luis Malagón.

Corría el minuto 4' cuando Juan Brunetta tras recibir un pase de Diego Lainez que remata con la pierna derecha en el área enemiga con un tiro que se incrusta en el marco de los azulcremas para el 1-0 en favor de los de la 'U'.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.58.26 PM (1).jpeg

Luego de recibir el gol en contra, la escuadra de Coapa adelantó sus líneas, en la búsqueda del tanto de la igualada realizó un trenzado de jugadas de peligro. Pero, los de amarillo total se atrincheraron 'a piedra y lodo', pero, aprovecharon los espacios dejados en la parte baja americanista causando estragos en la cabaña contraria.

Una más de peligro por parte del equipo del 'Conde' se presentó a los 18' de tiempo corrido cuando un remate es fallado por el doble siete felino Ozziel Herrera, quien conecta de derecha desde el centro del área una asistencia del pampero Correa y el esférico pasa muy cerca del palo izquierdo del marco encomendado a Malagón. 

Con el correr de los minutos las acciones se nivelaron en cuanto a la posesión del esférico, un vaivén en las jugadas era la constante, con salidas por las bandas a gran velocidad, trenzando jugadas que maquinaban peligro en la zona rival y con disparos desde fuera del área, era lo que presentaban los de amarillo total y los que salieron de azul marino. 

Por momentos la batalla se volvió ríspida, ni los de la UANL ni los de Coapa cedían un centímetro del rectángulo verde. 

WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.58.25 PM.jpeg

Las 'Águilas' no dejaron de atacar la zaga de los universitarios y fue a los 40' de tiempo corrido cuando luego de enlazar una serie de pases en corto en linderos del área de su enemigo deportivo, vino la asistencia de Cristián Borja con un pase de cabeza y Érick Sánchez remata de testa y coloca la de gajos junto al palo derecho de la cabaña defendida por Nahuel Guzmán, para emparejar los cartones 1-1.

El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Ramos Palazuelos decretó cinco minutos de alargue en la batalla, más la intensidad que le metían los 22 gladiadores seguía con gran fuelle, al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera mitad y en la pantalla del 'Volcán'.

UNOS TIGRES SIN IDEA

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres como América no efectuaron modificaciones en el campo, saliendo con la misma oncena inicial y la determinación de brindar un entretenido espectáculo. 

WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.58.25 PM (2).jpeg

Los de Jardine salieron a volcarse al ataque, generando peligro en cada jugada en contra de los del 'Conde'. Pero la escuadra nicolaíta niveló la balanza e hizo ver su suerte a los azulcremas, nadie cedió siquiera un ápice de la cancha del Estadio Universitario y el peligro se percibía en cada jugada. 

El gol de la diferencia cayó a los 57' de tiempo corrido, siendo nuevamente el verdugo Erick 'Chiquito' Sánchez, quien remata de derecha desde linderos tras un contraataque de Brian Rodríguez, para incrementar la diferencia a 2-1 en favor de los aguiluchos.

El dominio de los capitalinos era latente y una pifia de Nahuel Guzmán Palomeque, al no atajar un disparo de los 'millonetas' y que se escabulló entre sus piernas, lo cual propició el 3-1 en contra a los 68' de tiempo corrido. 

Heridos en su orgullo, los de amarillo total buscaron 'a tontas y a locas' acortar las distancias en el marcador. Pero, los capitalinos realizaron una serie de cambios en su oncena inicial, con la intención de cerrar los espacios en su parte baja. 

En el cielo que cubría el Estadio Universitario se podía ver un espectáculo que engalanaban los rayos, que anticipaban la proximidad de la lluvia. Los Tigres no se daban por vencido y su Director Técnico realizó una serie de cambios, buscando acortar distancias.

Los felinos encontraron en su zaguero Joaquim Pereira a su hombre de mayor peligro, pero la falta de idea y ser repetitivo en su ataque, lo hacía ver predecible en su accionar. 

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno César Arturo Ramos Palazuelos consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro. Tigres lo intentó en distintos momentos incrustar el balón en la meta americanista, pero el esférico no se incrustaba en el marco de Malagón. 

Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo sábado 23 de agosto en partido correspondiente a la jornada 6 el cuadro de la UANL se enfrentará a 'Los Cañoneros' del Mazatlán en el Estadio El Encanto, la batalla está programada para las 19:00 horas.


