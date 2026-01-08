El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa

Una vez más, El Clásico será la final de la Supercopa de España.

Y es que, con la victoria de este jueves del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid por marcador de 2-1, se instaló en la final de la Supercopa de España, donde ya estaba instalado el Barcelona después de golear 5-0 este miércoles al Athletic Club.

Ya en el encuentro, Valverde adelantó al Madrid apenas dos minutos después de iniciado el partido en Yeda cuando el centrocampista uruguayo anotó directamente de un tiro libre con un potente disparo que Jan Oblak no pudo detener.

Valverde luego ayudó a hacer el 2-0 a los 55 minutos cuando envió el balón entre la defensa del Atlético para encontrar a Rodrygo. El delantero brasileño, que está jugando bien después de una temporada inferior el año pasado, hizo el resto al vencer a Oblak con un disparo a ras para el gol de la victoria.

Alexander Sorloth acercó al Atlético tres minutos después cuando el delantero cabeceó un centro de Giuliano Simeone. El Atlético presionó por el empate, pero no lo logró.

Para este juego, el Madrid salió sin su estrella principal, Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

Sin embargo, Xabi Alonso adelantó que para la final de este sábado Mbappé será titular.

'Te van a echar': Simeone a Vinicius

El derbi madrileño también estuvo marcado por el cruce entre Diego Simeone y Vinicius Jr., quienes protagonizaron varios momentos de tensión desde la banda.

El brasileño buscó el enfrentamiento verbal con el técnico argentino, lo que obligó incluso a la intervención del cuarto árbitro.

La imagen más comentada fue cuando el Cholo le lanzó una frase al madridista que quedó captada por las cámaras, avivando aún más la rivalidad.

El enganchón se repitió al momento de la sustitución de Vinicius, cuando ambos se citaron para el final del partido y dejaron claro que las chispas no solo se dieron dentro del campo.

"Te va a echar, Florentino te va a echar, acordate lo que te digo". Simeone picanteándolo a Vinicius.pic.twitter.com/VR682uePg9 — Diego Borinsky (@diegoborinsky) January 8, 2026

Vinicius responde en redes

La respuesta de Vinicius tuvo más repercusión en redes sociales, cuando comentó un posteo del periodista Fabrizio Romano, a propósito del incidente, con un dardo directo al ex DT de Racing, River y San Lorenzo: “Has perdido otra eliminatoria”.

🚨 Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️



🔗 https://t.co/9AS0xPdPg9 pic.twitter.com/mueqjmj53G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

