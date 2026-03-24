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De Medio Oriente a NL: aficionado busca ver a Irak en repechaje

Un aficionado iraquí emprendió un largo viaje desde Medio Oriente hasta México para apoyar a su selección en Monterrey. Documentó su travesía rumbo al duelo

  • 24
  • Marzo
    2026

Un joven aficionado iraquí se volvió viral tras documentar la travesía que emprendió desde Medio Oriente hasta México con un solo objetivo: apoyar a su selección en el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 en Monterrey.

Identificado en redes sociales como Ahmed Husam, el seguidor compartió cada etapa de su viaje, que inició en Irak en medio de un contexto complicado por tensiones regionales y estrictos controles fronterizos.

Te puede interesar: Van cerca de 20 mil boletos vendidos para duelo de Irak

De Irak a Turquía, el inicio del recorrido

El joven relató que su primera parada fue el cruce fronterizo en Duhok, desde donde logró salir de Irak e ingresar a Turquía tras varias horas de camino.

“Pasamos el control de Duhok, no sé cuántas horas llevamos manejando, siete tal vez. Todo esto para ir a apoyar a la Selección de Irak a México”, narró en su video.

Durante el trayecto, también mostró su paso por la frontera de Ibrahim Al-Khalil, una de las principales rutas de salida del Kurdistán iraquí, donde destacó la baja afluencia de personas.

Escalas, vuelos y noches de descanso

Una vez en territorio turco, Ahmed Husam hizo una pausa para descansar en un hotel antes de continuar su travesía, posteriormente se trasladó al aeropuerto de Diyarbakir, desde donde inició su ruta aérea.

El itinerario incluyó una escala en Estambul y posteriormente un vuelo hacia Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Seattle, como paso previo a su llegada a México.

En otro fragmento de su video, grabado cerca de las 4:00 horas, se le observa en el aeropuerto listo para abordar.

Monterrey, destino final

Se espera que el aficionado llegue a Monterrey en las próximas horas, justo a tiempo para el partido que se disputará el 31 de marzo en el Estadio Monterrey, donde Irak buscará su clasificación a la Copa del Mundo.

El rival del conjunto asiático saldrá del enfrentamiento entre Bolivia y Surinam, en una eliminatoria que definirá uno de los últimos boletos al Mundial 2026.

 


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