Frena UE a FIFA para readmitir a Rusia en competencias

La Comisión Europea desestimó la propuesta de Gianni Infantino para levantar el veto a Rusia en torneos internacionales y recordó que la sigue siendo prioridad

  • 05
  • Febrero
    2026

La Comisión Europea salió al paso de las recientes declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y descartó la posibilidad de permitir el regreso de Rusia a las competiciones internacionales de futbol, incluso en categorías juveniles.

Bruselas fija postura ante la FIFA

Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, respondió públicamente al dirigente suizo a través de la red social X, donde subrayó que los principios que rigen al deporte europeo “no son negociables”.

“El deporte no vive aislado. Refleja quiénes somos y lo que decidimos defender”, escribió, al tiempo que advirtió que normalizar el regreso ruso ignoraría los riesgos de seguridad y el impacto humano del conflicto en Ucrania.

La propuesta de Infantino

Infantino había señalado en una entrevista que el veto impuesto a Rusia y Bielorrusia desde 2022 “no ha logrado nada” y que podría empezar a levantarse en divisiones formativas para permitir que niños y jóvenes vuelvan a competir en Europa.

El dirigente argumentó que dicha medida ayudaría a reducir tensiones y a fomentar el diálogo a través del deporte.

Valores y seguridad, en el centro del debate

Micallef rechazó esa visión y recordó que símbolos como banderas, himnos y uniformes representan a los Estados y a sus acciones.

A su juicio, permitir el regreso sin cambios sería “inaceptable” desde el punto de vista ético y político.

También llamó a abrir un debate más amplio con federaciones, aficionados y sindicatos antes de tomar cualquier decisión de este calibre.

Mirada puesta en 2026

El comisario europeo vinculó la discusión con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y recalcó que Europa debe reafirmar su modelo deportivo basado en responsabilidad, solidaridad y respeto.

“Debemos mantenernos unidos dentro y fuera de la Unión Europea. No todo es negociable", concluyó.

 


