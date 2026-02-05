Frena UE a FIFA para readmitir a Rusia en competencias

La Comisión Europea salió al paso de las recientes declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y descartó la posibilidad de permitir el regreso de Rusia a las competiciones internacionales de futbol, incluso en categorías juveniles.

Bruselas fija postura ante la FIFA

Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, respondió públicamente al dirigente suizo a través de la red social X, donde subrayó que los principios que rigen al deporte europeo “no son negociables”.

“El deporte no vive aislado. Refleja quiénes somos y lo que decidimos defender”, escribió, al tiempo que advirtió que normalizar el regreso ruso ignoraría los riesgos de seguridad y el impacto humano del conflicto en Ucrania.

@FIFAcom President Infantino, values are non-negotiable.



Sport does not exist in a vacuum. It reflects who we are and what we choose to stand for.



Letting aggressors return to global football as if nothing happened ignores real security risks and deep pain caused by the war.… pic.twitter.com/mJ1AtQ1UOp — Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 4, 2026

La propuesta de Infantino

Infantino había señalado en una entrevista que el veto impuesto a Rusia y Bielorrusia desde 2022 “no ha logrado nada” y que podría empezar a levantarse en divisiones formativas para permitir que niños y jóvenes vuelvan a competir en Europa.

El dirigente argumentó que dicha medida ayudaría a reducir tensiones y a fomentar el diálogo a través del deporte.

Valores y seguridad, en el centro del debate

Micallef rechazó esa visión y recordó que símbolos como banderas, himnos y uniformes representan a los Estados y a sus acciones.

A su juicio, permitir el regreso sin cambios sería “inaceptable” desde el punto de vista ético y político.

También llamó a abrir un debate más amplio con federaciones, aficionados y sindicatos antes de tomar cualquier decisión de este calibre.

Mirada puesta en 2026

El comisario europeo vinculó la discusión con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y recalcó que Europa debe reafirmar su modelo deportivo basado en responsabilidad, solidaridad y respeto.

“Debemos mantenernos unidos dentro y fuera de la Unión Europea. No todo es negociable", concluyó.

