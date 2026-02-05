Podcast
fifa_record_fichajes_enero_c892b313da
Deportes

Informa FIFA cifras récord en transferencias de enero 2026

La FIFA reportó más de 5,900 fichajes en enero de 2026 en el futbol masculino y un gasto histórico en la rama femenil, con clubes ingleses como protagonistas

  • 05
  • Febrero
    2026

La ventana de transferencias de enero de 2026 dejó cifras históricas tanto en el fútbol masculino como en el femenil, con Inglaterra como el país más activo y dominante en inversión, de acuerdo con el más reciente informe publicado por la FIFA.

Récord de movimientos en el futbol masculino

El documento señala que durante enero se concretaron más de 5,900 transferencias internacionales en la rama varonil, el mayor número registrado en una ventana invernal y un incremento cercano al tres por ciento respecto al máximo anterior.

Aunque la actividad fue intensa, el gasto total cayó frente al año pasado: los clubes desembolsaron más de $1,900 millones de dólares, un 18% menos que en enero de 2025, pero todavía muy por encima de lo observado en 2023.

El fútbol femenil rompe la barrera de los $10 millones

Por primera vez en la historia, los equipos femeniles superaron los $10 millones de dólares en transferencias internacionales, cifra que representa un aumento superior al 85% respecto al récord anterior.

Se registraron más de 420 operaciones, ligeramente menos que hace un año, pero con montos mucho más altos, lo que confirma el crecimiento económico del futbol femenino a nivel global.

Inglaterra marca el ritmo

Los clubes ingleses encabezaron la lista de gasto tanto en hombres como en mujeres. En el fútbol femenil invirtieron más de $5 millones de dólares y realizaron el mayor número de movimientos.

En la rama masculina, Inglaterra lideró con más de $360 millones de dólares en fichajes, seguida por Italia, Brasil, Alemania y Francia.

En contraste, los clubes franceses fueron los que más ingresos obtuvieron por ventas, con más de $215 millones de dólares.

Futbolistas-premier-league-detenidos.jpg

Brasil y Argentina, potencias en el intercambio

Por otra parte, Brasil se colocó como el país con más incorporaciones, por delante de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.

En cuanto a salidas, Argentina encabezó la lista, seguida por clubes ingleses, brasileños, españoles y estadounidenses.


