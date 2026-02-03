NFL descarta redadas migratorias durante el Super Bowl LX

La NFL aseguró que no están previstas acciones migratorias durante la celebración del Super Bowl LX, luego de que su jefa de seguridad, Cathy Lanier, confirmara que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no forma parte del operativo diseñado para el evento.

Durante la conferencia anual sobre seguridad que organiza la liga, Lanier sostuvo que no existe ningún plan de control migratorio ligado a las actividades que rodean al partido por el campeonato.

ICE fuera del dispositivo del evento

“No hay operaciones planificadas de ICE ni acciones de control migratorio alrededor del Super Bowl, incluyendo todos los actos de la semana previa. ICE no está asignado como parte de nuestro equipo de seguridad”, declaró la ejecutiva.

El encuentro, que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se jugará el próximo domingo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Coordinación con agencias federales y locales

Lanier destacó que la NFL trabaja desde hace 18 meses con autoridades de los distintos niveles para blindar la sede y sus alrededores. Según explicó, la prioridad es la prevención y la rápida respuesta ante cualquier incidente.

“Tenemos una relación sólida con nuestros socios federales. Nuestro objetivo común es cuidar cada detalle del Super Bowl LX”, subrayó.

Despliegue similar a eventos mundiales

La responsable de seguridad precisó que más de 35 agencias federales, estatales y locales participan en el operativo, un esquema comparable al que se utiliza en competencias como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos.

Grupos de inteligencia monitorean de forma permanente la zona y, hasta ahora, no se han detectado amenazas creíbles, añadió.

“Estamos preparados. Todo está dispuesto para que el partido se desarrolle con normalidad y sea un éxito en materia de seguridad”, concluyó Lanier.

