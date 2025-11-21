Define Premier League fecha de inicio para temporada 2026/2027

La Premier League confirmó este viernes que la temporada 2026/27 dará inicio el 22 de agosto de 2026, un movimiento inusual que busca ofrecer mayor recuperación a los futbolistas en un calendario internacional cada vez más saturado.

El cierre será el 30 de mayo de 2027, con todos los partidos de la última jornada disputados de forma simultánea, como dicta la tradición inglesa.

La liga destacó que “el bienestar de los jugadores sigue siendo una prioridad”, por lo que se otorgarán 89 días de descanso desde el final de la campaña 2025/26 y 33 días desde la final de la Copa del Mundo 2026.

Con ello se pretende reducir la carga física luego del torneo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

El calendario 2026/27 incluirá 33 fines de semana de acción, además de cinco jornadas entre semana, diseñadas para evitar conflictos con torneos nacionales y con las fechas UEFA.

La temporada también terminará una semana antes de la final de la Champions League, que se jugará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Una Navidad menos saturada para los clubes

Durante las fiestas decembrinas, la liga garantizó que no habrá dos partidos en menos de 60 horas, cumpliendo así un compromiso con los clubes para reducir la congestión típica de esas fechas.

Además, en 2026 regresará un "Boxing Day" tradicional, con varios encuentros programados el 26 de diciembre, a diferencia de 2025, cuando solo se disputará un partido.

