Cerrar X
premier_league_22_agosto_8b3c6e82d6
Deportes

Define Premier League fecha de inicio para temporada 2026/2027

La Premier League anunció que la temporada 2026/27 iniciará el 22 de agosto y terminará el 30 de mayo. La liga ajustó el calendario para priorizar el descanso

  • 21
  • Noviembre
    2025

La Premier League confirmó este viernes que la temporada 2026/27 dará inicio el 22 de agosto de 2026, un movimiento inusual que busca ofrecer mayor recuperación a los futbolistas en un calendario internacional cada vez más saturado.

El cierre será el 30 de mayo de 2027, con todos los partidos de la última jornada disputados de forma simultánea, como dicta la tradición inglesa.

La liga destacó que “el bienestar de los jugadores sigue siendo una prioridad”, por lo que se otorgarán 89 días de descanso desde el final de la campaña 2025/26 y 33 días desde la final de la Copa del Mundo 2026.

Con ello se pretende reducir la carga física luego del torneo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

El calendario 2026/27 incluirá 33 fines de semana de acción, además de cinco jornadas entre semana, diseñadas para evitar conflictos con torneos nacionales y con las fechas UEFA.

La temporada también terminará una semana antes de la final de la Champions League, que se jugará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Una Navidad menos saturada para los clubes

Durante las fiestas decembrinas, la liga garantizó que no habrá dos partidos en menos de 60 horas, cumpliendo así un compromiso con los clubes para reducir la congestión típica de esas fechas.

Además, en 2026 regresará un "Boxing Day" tradicional, con varios encuentros programados el 26 de diciembre, a diferencia de 2025, cuando solo se disputará un partido.

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25326209562216_f38ee69ed4
Lando Norris logra la pole en clasificación de Las Vegas
Whats_App_Image_2025_11_21_at_10_54_58_PM_1acfdc738f
¡Habrá Clásico! Auténticos Tigres jugará la Final de la ONEFA
autenticos_vs_linces_juvenil_15_aec302d416
Auténticos Tigres juvenil remonta y está en la Final de la ONEFA
publicidad

Últimas Noticias

tjns_f28e61f62e
Sheinbaum inaugura primera fase de Línea K del Tren Interoceánico
AP_25326491480306_0d1be9be1d
Murieron 23 niños de desnutrición en un mes en Sudán
AP_25326279993982_8a886b05c8
Trump elimina protecciones temporales para migrantes somalíes
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×