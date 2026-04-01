Lanzan preventa del álbum del Mundial 2026 tras definirse grupos

Con la fase de clasificación finalizada y los grupos ya definidos, el Mundial de 2026 comienza a vivirse fuera de la cancha.

La preventa del tradicional álbum coleccionable ya está disponible, reuniendo a las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

Este lanzamiento marca uno de los momentos más esperados por los aficionados, quienes cada cuatro años convierten la recolección de estampas en una tradición previa al torneo.

Un álbum más grande para un Mundial histórico

La edición de 2026 crece en dimensiones para adaptarse al nuevo formato del torneo. El álbum cuenta con 112 páginas e incluye a todas las selecciones clasificadas, cada una con un espacio para 18 jugadores.

Se trata de la primera vez que el coleccionable integra a 48 equipos, reflejando la expansión del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que el álbum podrá adquirirse en dos versiones: pasta blanda y pasta dura, esta última con acabado más resistente. En ambos casos, el contenido es el mismo.

Además, se comercializan sobres con estampas que incluyen figuras consagradas y nuevas promesas del futbol internacional.

Cada paquete contiene siete stickers, mientras que las cajas agrupan múltiples sobres para facilitar la colección.

Precios y opciones de compra

Los precios varían según el formato y los paquetes disponibles:

Álbum pasta blanda: $99 pesos

Álbum pasta dura: $349 pesos

Caja con 10 sobres: $250 pesos

Caja con 100 sobres: $2,500 pesos

Paquetes con álbum y 100 sobres: desde $2,599 hasta $2,849 pesos

También se ofrecen ediciones especiales con estuche protector y sobres incluidos, dirigidas a coleccionistas.

Entregas y distribución

Al tratarse de una preventa, los envíos comenzarán a finales de mayo. El costo de entrega tiene una tarifa adicional fija de $90 pesos en compras en línea.

El álbum no solo funciona como un objeto de colección, sino como una guía visual del torneo. A través de sus páginas, los aficionados pueden conocer plantillas, uniformes y detalles de cada selección.

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