Definen fecha y horario del clásico Real Madrid vs Barcelona

El partido más esperado del futbol mundial ya está definido. El Real Madrid vs Barcelona, correspondiente a la temporada 2025 de LaLiga, se disputará el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro arrancará a las 9:15 horas (tiempo del centro de México) y 16:15 horas (tiempo de España).

LaLiga suele reservar el anuncio de horarios para partidos de alto impacto por razones comerciales, lo que explica la expectativa que rodeó al anuncio oficial.

📌 ¡El Real Madrid - Barcelona se jugará el domingo, 26 de octubre, a las 16:15 CET! pic.twitter.com/X1TcFUmLKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025

El Real Madrid llega al duelo como líder absoluto tras un arranque perfecto con 6 victorias en 6 jornadas, acumulando 18 puntos, por su parte el Barcelona se mantiene en la pelea por la cima, colocado en la segunda posición con 13 unidades, producto de 4 triunfos y un empate, aún con un partido pendiente de la Jornada 6.

Aunque la temporada apenas comienza, partidos como el Clásico suelen ser determinantes en la carrera por el título. Perder puntos en este encuentro puede marcar la diferencia entre alzar el trofeo o quedarse en el camino.

