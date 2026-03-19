¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

La ceremonia arrancará a las 17:00 horas tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del organismo sudamericano.

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Regresa Boca y falta River

Uno de los focos principales está en el regreso de Boca Juniors al torneo tras dos años de ausencia. El conjunto argentino será cabeza de serie en el Bombo 1, respaldado por su posición en el ranking Conmebol.

En contraste, River Plate no participará en esta edición, marcando una ausencia significativa para el futbol argentino, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Argentina apuesta por renovación

Además de Boca, el futbol argentino tendrá representantes con distintos perfiles. Lanús llega como campeón reciente de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central buscarán imponer su experiencia internacional.

La sorpresa la protagonizan Platense e Independiente Rivadavia, que debutarán en el torneo y enfrentarán un panorama complicado desde el Bombo 4.

Brasil, el rival a vencer

El protagonismo brasileño se mantiene intacto. Flamengo, vigente campeón, y Palmeiras encabezan la lista de favoritos, junto con otros clubes fuertes como Fluminense y Corinthians.

La potencia de Brasil vuelve a marcar el ritmo de una competencia que además deberá ajustarse al calendario por la pausa del Mundial 2026.

Así se jugará la fase de grupos

El torneo contará con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. Cada equipo disputará partidos de ida y vuelta contra sus rivales de grupo.

Los dos mejores de cada sector avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros clasificarán a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Un punto clave del reglamento es que no podrán coincidir dos equipos del mismo país en un grupo, salvo que uno provenga de la fase previa.

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