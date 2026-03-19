Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
copa_libertadores_sorteo_4aa83583fe
Deportes

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 define este jueves sus grupos. Boca regresa, River queda fuera. El sorteo será a las 17:00 horas en México

  • 19
  • Marzo
    2026

La Copa Libertadores 2026 llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

La ceremonia arrancará a las 17:00 horas tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del organismo sudamericano.

Regresa Boca y falta River

Uno de los focos principales está en el regreso de Boca Juniors al torneo tras dos años de ausencia. El conjunto argentino será cabeza de serie en el Bombo 1, respaldado por su posición en el ranking Conmebol.

En contraste, River Plate no participará en esta edición, marcando una ausencia significativa para el futbol argentino, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Argentina apuesta por renovación

Además de Boca, el futbol argentino tendrá representantes con distintos perfiles. Lanús llega como campeón reciente de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central buscarán imponer su experiencia internacional.

La sorpresa la protagonizan Platense e Independiente Rivadavia, que debutarán en el torneo y enfrentarán un panorama complicado desde el Bombo 4.

Brasil, el rival a vencer

El protagonismo brasileño se mantiene intacto. Flamengo, vigente campeón, y Palmeiras encabezan la lista de favoritos, junto con otros clubes fuertes como Fluminense y Corinthians.

La potencia de Brasil vuelve a marcar el ritmo de una competencia que además deberá ajustarse al calendario por la pausa del Mundial 2026.

Así se jugará la fase de grupos

El torneo contará con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. Cada equipo disputará partidos de ida y vuelta contra sus rivales de grupo.

Los dos mejores de cada sector avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros clasificarán a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Un punto clave del reglamento es que no podrán coincidir dos equipos del mismo país en un grupo, salvo que uno provenga de la fase previa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

copa_libertadores_366a3e3b84
Aumentan premios para campeones de Libertadores y Sudamericana
EH_DOS_FOTOS_128eb09bfc
UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026
nacional_senado_salon_de_belleza_f7395bbb86
Senado vs Cámara Baja: estética privada vs abierta al público
publicidad

Últimas Noticias

checo_perez_bottas_9e04fcaae2
Surgen dudas sobre Checo Pérez y Bottas en Cadillac F1
IMG_2364_d822afc296
Esperan a 10 mil en Procesión del Silencio 2026 en Viesca
armas_suiza_eua_e15330e3e0
Suiza bloquea exportaciones de armas a EUA tras guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×