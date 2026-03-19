Isaac del Toro podría correr Vuelta a México en 2027

La Unión Ciclista de México (UCM) busca reactivar la Vuelta a México, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo nacional, con miras a celebrarse nuevamente en 2027. El proyecto surge en un contexto de crecimiento del interés por este deporte en el país, impulsado por el momento que atraviesa el ciclista mexicano Isaac del Toro.

Plan para reactivar la Vuelta a México

De acuerdo con reportes especializados, la UCM trabaja en la planeación de la carrera para inicios de la temporada 2027, con la intención de colocarla nuevamente en el calendario internacional. La estrategia contempla recuperar el formato por etapas y recorrer distintas regiones del país.

El objetivo principal es que la competencia alcance una categoría reconocida por la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que permitiría atraer equipos de alto nivel y figuras del pelotón internacional.

Buscan presencia de Isaac del Toro

Uno de los ejes del proyecto es contar con la participación de Isaac del Toro, integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG. La UCM considera que su presencia podría detonar el interés tanto de equipos extranjeros como del público nacional.

“Sería fantástico para nosotros. Y si tenemos la suerte de contar de nuevo con Isaac en nuestro Campeonato Nacional, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y formar parte de la Vuelta a México”.

La expectativa incluye que equipos internacionales aprovechen las condiciones de altitud del país como parte de su preparación competitiva.

Historia marcada por interrupciones

La Vuelta a México se disputó por primera vez en 1948 y, a lo largo de su historia, se caracterizó por realizarse de forma intermitente. En sus primeras ediciones destacaron ciclistas nacionales como Eduardo Aguilar y Ángel Romero, quien logró múltiples triunfos consecutivos.

Con el paso de los años, la competencia enfrentó problemas logísticos, económicos y organizativos que derivaron en constantes pausas. En 1999, conflictos entre actores involucrados provocaron su desaparición temporal.

Intentos de relanzamiento sin continuidad

En 2003 surgió la Vuelta a las Américas, una edición especial que buscó retomar el impulso del ciclismo en ruta. Posteriormente, en 2008, la carrera regresó con apoyo institucional y se integró al UCI America Tour.

Sin embargo, la falta de estabilidad financiera y patrocinadores provocó nuevas cancelaciones, hasta su última edición en 2016. Desde entonces, la competencia permanece inactiva.

Comentarios