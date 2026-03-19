Inicia Coparmex gira en Washington por revisión del T-MEC

La iniciativa privada mexicana, a través de Coparmex, comenzó esta semana una gira estratégica en Washington, D.C., para participar activamente en la revisión y modernización del T-MEC.

Delegación impulsa diálogo trilateral

La delegación, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), busca fortalecer el diálogo con autoridades, congresistas y organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá, promoviendo un enfoque trilateral que consolide la competitividad regional.

Reuniones con organismos y centros de análisis

Durante el primer día, la delegación se reunió con el Congressional Research Service de la Cámara de Representantes, donde presentó su agenda y discutió temas de seguridad, extorsión y Estado de Derecho.

Más tarde, dialogaron con Lila Abed, del Inter-American Dialogue, sobre las prioridades de México en la negociación y las oportunidades para reforzar la integración económica de América del Norte.

En encuentros con el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y la Brookings Institution, la comitiva enfatizó que el sector privado tiene un papel clave en la relación bilateral.

“América del Norte está construyendo una fortaleza económica que requiere socios confiables”, señaló Coparmex durante los intercambios, destacando la importancia de la cooperación trilateral.

Impulsan inclusión de MiPymes en el tratado

La Coparmex busca que la modernización del T-MEC sea un proceso técnico orientado a incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), facilitando su acceso a financiamiento, digitalización e integración en las cadenas de valor.

Asimismo, se pronunció por evitar esquemas que fragmenten el acuerdo o debiliten los equilibrios alcanzados en el tratado actual.

Gira continuará con más encuentros estratégicos

La gira continuará con reuniones en la US-Mexico Foundation, el Congreso de EUA, la US Chamber of Commerce y TC Energy, reforzando la posición de Coparmex como interlocutor confiable del sector privado mexicano en la región.

La delegación incluye especialistas en comercio exterior, economía, energía y asuntos laborales, quienes promueven una agenda de competitividad y cooperación regional.





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