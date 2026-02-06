Definidos los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey

La Copa del Rey ya conoce su camino hacia la final. El sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas emparejó al Atlético de Madrid con el Barcelona en una de las semifinales, mientras que la otra será un vibrante derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

Revancha entre colchoneros y blaugranas

Atlético y Barça volverán a verse las caras en esta ronda después del cruce de la temporada pasada, cuando el conjunto catalán avanzó tras un espectacular 4-4 en la ida y una victoria por la mínima en el Metropolitano.

Los rojiblancos, campeones en diez ocasiones, llegaron a esta instancia tras superar al Atlético Baleares, Deportivo y Betis.

El Barcelona, máximo ganador histórico del torneo con 32 títulos y actual monarca, dejó fuera a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete.

Derbi vasco con sabor a final

En la otra llave, Athletic y Real Sociedad reeditarán un clásico reciente del torneo, como aquella final disputada en La Cartuja en 2020, a puerta cerrada por la pandemia, que terminó con triunfo ajustado para los donostiarras.

Para el conjunto bilbaíno, la Copa se ha convertido en un refugio tras su eliminación europea y una campaña irregular en la liga. Su ruta hasta semifinales incluyó a Ourense, Cultural Leonesa y Valencia.

La Real, en cambio, ha tenido un recorrido más largo al no participar en la Supercopa: superó a Negreira, Reus, Eldense, Osasuna y Alavés.

Fechas y sede de la gran final

Los partidos de ida se jugarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que las vueltas están programadas del 3 al 5 de marzo.

La final se disputará el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

