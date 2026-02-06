Epstein organizó visita de Woody Allen y esposa a la Casa Blanca

Correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia de EUA revelaron detalles sobre la relación personal entre el cineasta Woody Allen, su esposa Soon-Yi Previn y el financiero Jeffrey Epstein.

La información forma parte de un conjunto amplio de documentos que describen vínculos personales y sociales de Epstein con figuras públicas, pese a los antecedentes legales que enfrentaba por delitos sexuales.

Correos revelan convivencia social entre Woody Allen, Soon-Yi Previn y Jeffrey Epstein

De acuerdo con los documentos, Woody Allen, Soon-Yi Previn y Jeffrey Epstein mantenían convivencia frecuente en Nueva York, donde eran vecinos. Los registros señalan que compartían reuniones sociales y cenas, además de intercambiar mensajes de apoyo cuando enfrentaban críticas públicas.

Entre las personas que participaron en algunos encuentros sociales organizados por Epstein se encuentran el presentador Dick Cavett, el lingüista Noam Chomsky y el comediante David Brenner. Los documentos también mencionan que Epstein asistía a proyecciones de películas de Allen y visitaba al cineasta durante procesos de edición de sus producciones cinematográficas.

“Gran variedad de personas interesantes en cada cena. Siempre es interesante y la comida es suntuosa y abundante. Muchos platos, muchas opciones, numerosos postres, bien servidos”.

Gestiones para recorrido en la Casa Blanca en 2015

Los correos electrónicos señalan que en 2015 Epstein utilizó contactos personales para gestionar un recorrido por la Casa Blanca para Allen y Previn. En uno de los mensajes enviados a la entonces consejera presidencial Kathy Ruemmler, Epstein preguntó sobre la posibilidad de organizar la visita.

“¿Podrías mostrarle la Casa Blanca a Soon-Yi? ¿Asumo que Woody sería demasiado políticamente sensible?”.

Ruemmler respondió que existía la posibilidad de organizar el recorrido, aunque manifestó dudas sobre la participación de Epstein debido a su historial judicial. Registros oficiales indican que Allen, Previn y Ruemmler visitaron la residencia presidencial el 27 de diciembre de 2015, cuando el entonces presidente Barack Obama se encontraba fuera de Washington.

Intercambios sobre controversias personales y mediáticas

Los documentos también incluyen conversaciones en las que Allen, Previn y Epstein comentaron escándalos personales que enfrentaron a lo largo de los años. Parte de los mensajes se refieren a las acusaciones surgidas en la década de 1990 relacionadas con la relación entre Allen y Previn, así como investigaciones sobre presuntos abusos denunciados por Dylan Farrow.

En 1993, un fiscal de Connecticut señaló que existía causa probable para presentar cargos contra Allen por presunto abuso, pero el proceso no continuó. El cineasta ha negado los señalamientos en diversas ocasiones.

En correos posteriores, los involucrados compararon su situación mediática con las acusaciones que enfrentó el comediante Bill Cosby, quien también negó señalamientos relacionados con agresiones sexuales.

“La multitud necesita una bruja para quemar, y no quedan muchas”.

Allen, mediante mensajes transmitidos a través de Previn, respondió que consideraba que su situación era distinta a la de Cosby y defendió su relación con su esposa.

“Ciertamente, no voy a dejarla y no voy a disculparme porque no siento que ninguno de los dos haya hecho algo por lo que tengamos que disculparnos”.

Relación entre Soon-Yi Previn y Jeffrey Epstein en los registros

Los documentos sugieren que Soon-Yi Previn mantenía comunicación directa con Epstein y en algunos casos fungía como intermediaria en mensajes dirigidos a Woody Allen. Los correos reflejan conversaciones personales y comentarios sobre la percepción pública que enfrentaban.

Epstein recomendó a la pareja continuar con sus actividades personales pese a críticas mediáticas, señalando que las controversias podrían afectar decisiones profesionales, como la participación de actores en proyectos cinematográficos.

