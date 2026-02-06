Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México

La FIFA notificó oficialmente a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que Álvaro Fidalgo ya es elegible para representar a la Selección Mexicana, por lo que el técnico Javier Aguirre podrá incluirlo en futuras convocatorias.

El tema había generado debate durante semanas debido a la interpretación de las fechas que marcaban el cumplimiento del periodo de residencia exigido por el organismo internacional.

La confirmación desde FIFA

De acuerdo con información de un medio deportivo, la FMF recibió el aviso formal del máximo rector del fútbol mundial, lo que despeja cualquier duda sobre la situación administrativa del mediocampista.

“La FIFA ya le notificó a la federación el estatus de Álvaro Fidalgo y quedó habilitado para la Selección”, reveló el medio.

La confusión por las fechas

El origen del problema estuvo en el momento exacto en que debía contarse el inicio de su estancia en México. Fidalgo llegó a finales de enero de 2021, fue presentado por América el 1 de febrero y recibió su visa de trabajo días después, lo que abrió distintas interpretaciones.

Por ello, la FMF envió una carta al organismo internacional para solicitar precisión sobre el cómputo oficial de los cinco años necesarios para poder cambiar de federación.

Posible debut en marzo

Con la luz verde, el actual jugador del Real Betis podría aparecer en la Fecha FIFA de marzo, cuando México enfrentará a Portugal el día 28 y posteriormente a Bélgica, duelos clave en la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

