Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alvaro_fidalgo_seleccion_mexicana_b4d384898c
Deportes

Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México

El organismo notificó a la FMF que Álvaro Fidalgo ya es elegible para jugar con México. El volante podría ser convocado en marzo ante Portugal

  • 06
  • Febrero
    2026

La FIFA notificó oficialmente a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que Álvaro Fidalgo ya es elegible para representar a la Selección Mexicana, por lo que el técnico Javier Aguirre podrá incluirlo en futuras convocatorias.

El tema había generado debate durante semanas debido a la interpretación de las fechas que marcaban el cumplimiento del periodo de residencia exigido por el organismo internacional.

La confirmación desde FIFA

De acuerdo con información de un medio deportivo, la FMF recibió el aviso formal del máximo rector del fútbol mundial, lo que despeja cualquier duda sobre la situación administrativa del mediocampista.

“La FIFA ya le notificó a la federación el estatus de Álvaro Fidalgo y quedó habilitado para la Selección”, reveló el medio.

La confusión por las fechas

El origen del problema estuvo en el momento exacto en que debía contarse el inicio de su estancia en México. Fidalgo llegó a finales de enero de 2021, fue presentado por América el 1 de febrero y recibió su visa de trabajo días después, lo que abrió distintas interpretaciones.

Por ello, la FMF envió una carta al organismo internacional para solicitar precisión sobre el cómputo oficial de los cinco años necesarios para poder cambiar de federación.

Posible debut en marzo

Con la luz verde, el actual jugador del Real Betis podría aparecer en la Fecha FIFA de marzo, cuando México enfrentará a Portugal el día 28 y posteriormente a Bélgica, duelos clave en la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_56fa209c03
Da Samuel la bienvenida a nuevo coordinador de Guardia Nacional
fifa_comisio_europea_rusia_8526991f76
Frena UE a FIFA para readmitir a Rusia en competencias
wedvrew_d50faf8815
Nuevo León y Nueva York se alían rumbo al Mundial FIFA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_07_at_5_25_38_PM_6f925330f9
Recomienda Cancillería prudencia a mexicanos durante Super Bowl
Whats_App_Image_2026_02_07_at_5_37_38_PM_6446aa5100
Abarrotan evento donde Sheinbaum supervisará obras de hospital
milan_juegos_olimpicos_2026_jpg_2780fc6403
Más de $6,000 mdd le costó a Italia ser anfitriona de Olímpicos
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
helicopteros_estados_unidos_mexico_14ea339c34
Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos
publicidad
×