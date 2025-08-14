Cerrar X
'Dejaré la vida por el Real Madrid': Mastantuono

El joven delantero argentino Franco Mastantuono afirmó que se dejará 'la vida' con el Real Madrid tras formalizar un contrato por las próximas seis temporadas

El joven delantero argentino Franco Mastantuono afirmó este jueves que se dejará “la vida” con el Real Madrid tras formalizar el jueves un contrato por las próximas seis temporadas con el club español.

Procedente de River Plate, Mastantuono cumplió 18 años este jueves, se sometió a su reconocimiento médico y firmó el contrato junto al presidente del Madrid, Florentino Pérez.

“Es un día muy especial. Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo”, dijo Mastantuono en su presentación. "Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia”.

“Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo”, añadió. "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza”.

El Madrid ya había llegado a un acuerdo para su fichaje, pero tuvo que esperar hasta que Mastantuono cumpliera 18 años. Según ha trascendido, el club pagó 45 millones de euros ($52.5 millones de dólares).

A Mastantuono se le presentó un modelo en réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta con su nombre y el número 30.

En esta pretemporada, el Madrid también fichó al joven defensor central español Dean Huijsen, al lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold y al latero izquierdo español Álvaro Carreras.

El Madrid afronta su primera temporada bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, quien reemplazó a Carlo Ancelotti. Viene de una temporada decepcionante para sus altos estándares, en la que cedió el título de La Liga española ante el Barcelona y sin llegar a las finales en el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones. También perdió los cuatro clásicos contra su clásico rival catalán.

Todo esto llevó a un cambio de entrenador: Ancelotti asumió el cargo de la selección Brasil y Alonso, otrora mediocampista del club llegó como era ampliamente esperado.

El Madrid se estrenará en La Liga como local contra Osasuna el martes.


