Del Toro gana etapa 17 y conserva liderato en el Giro de Italia

El ciclista mexicano Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates se impuso en la etapa 17 del Giro de Italia 2025, una jornada exigente de 155 km entre San Michele all’Adige y Bormio, con tres puertos de montaña, incluyendo el temido Passo del Mortirolo.

Este miércoles Del Toro demostró su fortaleza al superar a rivales como Richard Carapaz en los kilómetros finales, defendiendo su liderato y ampliando su ventaja en la clasificación general.

A pesar de las duras condiciones y los ataques de sus competidores, el joven de 21 años mostró madurez táctica y resistencia, consolidándose como líder de la "Maglia Rosa".

El mexicano ganó su primera etapa en el Giro de Italia 2025. luego que se le escapó la victoria en la etapa 9, y además, aumento su ventaja contra Carapaz, quien no resistió el último sprint de Del Todo en los kilómetros finales en su llegada a Bormio.

Esta victoria marca un hito histórico para el ciclismo mexicano, reforzando su posición como favorito para ganar el Giro.

Del Toro tras su épico triunfo en el Giro de Italia

El ciclista mexicano de 21 años, celebró con euforia su victoria en la etapa 17 del Giro de Italia 2025 en Bormio, donde reforzó su liderato en la clasificación general y la maglia rosa.

“La etapa transcurrió a la perfección, tal como lo había previsto con el equipo. Sabíamos que un corredor de la general como Pellizzari atacaría, pero no quería que el equipo se exigiera demasiado", declaró el deportista.

Tras superar a rivales como Romain Bardet y Richard Carapaz en un final emocionante, Del Toro expresó: “Hoy me di cuenta de que nunca me rendiré y siempre estaré un paso adelante. Siempre intentaré, no tengo nada que perder”.

La etapa, marcada por los exigentes ascensos al Passo del Tonale y el Mortirolo, vio al mexicano atacar a 1.6 km de la meta, cruzando en solitario con un tiempo de 3:58:48.

Su ventaja en la general es ahora de 41 segundos sobre Carapaz y 51 sobre Simon Yates, consolidándolo como favorito rumbo a Roma.













